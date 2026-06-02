"Solo menciona iniciales": La aclaración del abogado de Marité Matus por supuesto chat de Camilo Huerta

02 jun. 2026 - 14:03 hrs.

El conflicto judicial entre Camilo Huerta y Marité Matus sumó un nuevo capítulo luego de que el abogado de la empresaria saliera a aclarar la polémica generada por un supuesto chat que se dio a conocer en medio del proceso de divorcio entre ambos.

La controversia surgió después de que se difundiera una conversación de Huerta con otra persona, la que habría sido usada como prueba en la demanda de divorcio impulsada por Matus, pues apuntaba a una eventual infidelidad por parte del ex Yingo.

Tras hacerse público ese chat, diversos programas de farándula interpretaron que las iniciales mencionadas en el mensaje correspondían a una persona determinada del mundo del espectáculo, sin ninguna confirmación de los supuestos involucrados.

¿Qué dijo el abogado de Marité Matus?

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Klaus Alexander, abogado de Marité Matus, aseguró que la acción judicial nunca buscó acusar a Camilo Huerta de haber mantenido relaciones íntimas con una persona específica a cambio de dinero.

"Nosotros jamás hemos formulado una acusación de esa naturaleza contra Camilo, ni le hemos imputado relaciones con nadie en particular a cambio de dinero", afirmó el profesional.

Según explicó, lo que se presentó en la demanda fue el hallazgo de una conversación encontrada en el teléfono de Huerta y que fue incorporada como parte de los antecedentes del proceso.

"Sólo menciona iniciales"

El abogado aclaró que el mensaje difundido no identificaba a ninguna persona por su nombre, ya que "el mensaje que encontramos solo menciona iniciales. Han sido Camilo y su propio abogado quienes, de manera temeraria e incomprensible, decidieron adjudicarle públicamente el nombre y apellido a esas iniciales", sostuvo.

En esa línea, aseguró que Matus se desliga de cualquier responsabilidad respecto a las interpretaciones que se realizaron posteriormente sobre el contenido de la conversación.

"Lo que nosotros hicimos fue presentar en la demanda de divorcio el hallazgo objetivo de un mensaje en el teléfono de Camilo. A nosotros no nos consta si lo que dice el mensaje se materializó en la realidad o no (...) Jurídicamente, la sola existencia de ese tipo de mensajes impropios en su celular ya constituye una falta grave a la confianza y fidelidad del matrimonio".

Acusan una filtración ilegal

Finalmente, el representante de Marité Matus cuestionó la difusión pública de antecedentes relacionados con el caso, asegurando que corresponden a documentación de una causa reservada. "Todo esto nace de una filtración ilegal que hizo la otra parte. Sacaron a la luz mensajes y documentos de un expediente que, por ley, es estrictamente reservado", afirmó.

Las declaraciones surgen luego de que Camilo Huerta presentara una querella por injurias y calumnias graves con publicidad contra su exesposa, en medio de la disputa judicial que ambos mantienen tras el quiebre de su matrimonio.

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