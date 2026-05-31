Revelan el verdadero acuerdo entre Marité Matus y Arturo Vidal: ¿La empresaria recibe una pensión de $90 millones al mes?

31 may. 2026 - 11:10 hrs.

La polémica de esta semana en la farándula criolla fue la supuesta pensión de $90 millones al mes que el futbolista Arturo Vidal le pagaría a su exmujer, la influencer y empresaria Marité Matus.

La millonaria cifra fue lanzada por el otro exmarido de Matus, el chico reality Camilo Huerta, quien con sus palabras enfureció a su exmujer. De hecho, esta misma desmintió inmediatamente el monto que calificó como "completamente falso".

El verdadero acuerdo entre Marité Matus y Arturo Vidal

Pese a sus declaraciones, las finanzas de Matus quedaron en boca de todos, por lo que más de alguno buscó conocer la "verdad" que fue finalmente revelada en el programa "Hay que Decirlo" de Canal 13.

En dicho espacio, la periodista Cecilia Gutiérrez dijo que la cifra que entregó Huerta no tiene un sustento real, ya que el acuerdo entre el jugador de Colo Colo y Matus no funciona en modalidad de depósitos mensuales.

"Lo que yo tengo entendido es que no le paga una pensión, sino que llegaron a un muy buen acuerdo durante el proceso de divorcio", señaló la periodista.

A estos datos también aportó Gissella Gallardo, amiga de Marité Matus, quien señaló que el "King" había sido "muy generoso" con su exesposa al concretar un pago único y definitivo durante el divorcio.

"Ella maneja muy bien las platas y hoy puede vivir muy bien de sus inversiones y trabajo... Tiene empresas inmobiliarias", explicó la ex de Mauricio Pinilla al señalar que "Camilo sabiendo esto, no entiendo por qué dijo esa cifra".

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