"Es un muy buen papá, presente y cariñoso": La férrea defensa del padre de Javiera Suárez a Cristián Arriagada

29 may. 2026 - 15:23 hrs.

Luego de que se confirmara la relación entre el doctor Cristián Arriagada y Kika Silva, las redes sociales han estado divididas. Por un lado, algunos apoyan que el viudo de la periodista Javiera Suárez rehaga su vida, pero otros critican que sea con Kika, ya que era amiga de la comunicadora.

Por otro lado, también han existido rumores de que Arriagada no dejaba que su hijo, Pedro Milagros, tuviera relación con la familia de Javiera.

La férrea defensa del padre de Javiera Suárez a Cristián Arriagada

El padre de Javiera, Manuel Suárez, conversó con LUN y defendió a Cristián Arriagada tras los rumores esparcidos, pero también aprovechó la instancia para criticar la participación de una médium en un programa de TV+, espacio en el que se abordaron temas familiares.

"Me sorprendió y me indignó cuando me contaron todo esto. Soy profesor de Geología en la universidad y hay una lucha por enseñar divulgación científica y salen con una bruja hablando con nuestra hija y diciendo tonteras. Que eso se acepte en la televisión lo encuentro el colmo, nos achata como personas", dijo Manuel Suárez.

Debido a los rumores esparcidos y la participación de la médium, el padre de la periodista mandó una carta, en la que decía: "Para mí, como abuelo de Pedrito y padre de Javiera, me produce mucha alegría poder compartir con mi nieto todas las semanas y verlo crecer, jugar, estudiar y siempre feliz. Digo esto ya que lo visito y estoy con él cada semana".

"Veo la magnífica relación que tiene con su padre (...). Cristián es un muy buen papá (...). Soy testigo de la buena calidad de su relación (...). Lo que puedo decir, porque me consta, es que Cristián es un muy buen papá, muy presente y cariñoso y para quien el cuidado de Pedrito ha sido siempre su mayor preocupación", explicó.

"Así que me parece muy irresponsable y doloroso, por decirlo de una manera suave, que se especule con la vida de un niño, de su padre o incluso de mi hija fallecida para conseguir atención mediática", agregó Manuel Suárez.

Por último, recalcó: "Viento estos días toda esta información en medios, lejana a la verdad, es una pésima señal que personas sin base alguna puedan utilizar el nombre de una linda persona como mi hija, para entregar falsedades en base a patrañas y mentiras que no solo vulneran los derechos de las personas, sino que además fomentan la ignorancia cuando en el país se lucha por una mayor educación".

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