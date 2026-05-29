Muere actor de Emily in Paris: Sufría agresiva enfermedad neurodegenerativa

29 may. 2026 - 12:07 hrs.

El mundo del entretenimiento está de luto. Pierre Deny, el actor francés que conquistó a millones de seguidores de "Emily in Paris", falleció a los 69 años luego de enfrentar un cuadro descrito como "repentino y severo" de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa también conocida como mal de Charcot.

La noticia fue confirmada por sus hijas mediante un comunicado difundido en medios internacionales. La partida del intérprete conmocionó tanto a sus seguidores como a sus colegas de la industria, quienes no tardaron en reaccionar en redes sociales.

El hombre detrás del poderoso Louis de Léon en "Emily in Paris"

Pierre Deny interpretó a Louis de Léon, el poderoso director ejecutivo de la firma de lujo JVMA y padre de Nicolas de Léon, personaje relacionado con una de las tramas más importantes de la serie.

Su presencia en la popular serie de Netflix le dio proyección internacional, acercándolo a audiencias de todo el mundo que lo reconocieron de inmediato por su porte y su autoridad frente a las cámaras.

Sin embargo, su trayectoria era mucho más extensa que su paso por la producción protagonizada por Lily Collins. Aunque alcanzó gran reconocimiento internacional gracias a Emily in Paris, Pierre Deny ya contaba con una extensa carrera en el cine, el teatro y la televisión franceses desde la década de 1980.

Uno de sus roles más emblemáticos en su país natal fue el de Renaud Dumaze en la serie Demain nous appartient, producción en la que acumuló más de 300 episodios. A eso se suman títulos como Sous le soleil, Une femme d'honneur, Julie Lescaut, Camping Paradis y Cinq soeurs, entre otros.

Las despedidas: Sylvie Vartan y los fanáticos le dicen adiós

Tras conocerse la noticia, las muestras de afecto no se hicieron esperar. La cantante y actriz Sylvie Vartan lo recordó como una persona "generosa, sensible y con gran sentido del humor". En redes sociales, fanáticos de Emily in Paris de distintas partes del mundo también expresaron su tristeza, destacando tanto su trabajo actoral como la crudeza de la ELA, enfermedad que se llevó la vida del actor en un período breve desde su diagnóstico.

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