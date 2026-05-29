Familia denuncia negligencia médica tras muerte de joven de 19 años en hospital de La Serena

29 may. 2026 - 12:53 hrs.

Joaquín Miranda Miranda, un joven de 19 años, falleció en el Hospital San Juan de Dios de La Serena a causa de una meningitis bacteriana, informó el recinto de salud, en un caso que su familia ha denunciado como una negligencia médica.

El deceso ocurrió durante los últimos días, después de que, según sus cercanos, el joven fuera enviado a casa desde el mismo recinto con un diagnóstico erróneo de un cuadro respiratorio horas antes de que su estado se agravara fatalmente. El hospital se refirió al caso, lamentando el fallecimiento y entregando su versión de los hechos.

La causa de muerte y los protocolos activados

Desde el recinto asistencial precisaron que Joaquín presentó una meningitis causada por la bacteria Neisseria meningitidis serogrupo Y, cuadro que finalmente derivó en su fallecimiento.

El subdirector médico de Atención Cerrada del Hospital de La Serena, doctor Sergio Puebla, detalló que una vez identificada la bacteria y confirmado el serogrupo por parte del Instituto de Salud Pública (ISP), se activaron los protocolos correspondientes junto a la Seremi de Salud, incluyendo el manejo preventivo de los contactos estrechos del joven.

Cronología del caso y declaraciones oficiales

Según el relato de sus cercanos, Joaquín comenzó con fiebre, escalofríos y dolores corporales durante la madrugada del 18 de mayo, siendo trasladado al servicio de urgencia del Hospital de La Serena. La familia sostiene que tras una primera evaluación médica fue enviado de regreso a su domicilio.

Sin embargo, su estado de salud se agravó rápidamente, siendo llevado posteriormente al SAR Raúl Silva Henríquez y luego nuevamente derivado al Hospital de La Serena, donde falleció tras sufrir diversos paros cardiorrespiratorios.

A través de una declaración, el doctor Puebla expresó: “En primer lugar, como institución lamentamos profundamente el fallecimiento del paciente y expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y cercanos”, informa El Día.

Agregó que han mantenido “una comunicación fluida y un acompañamiento permanente con la familia, poniendo a su disposición la información requerida, así como el apoyo psicológico y la contención necesaria durante este difícil proceso”.