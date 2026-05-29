Nuevos recorridos de micro en Santiago: Así funcionarán los servicios que conectarán cuatro comunas con el Metro

29 may. 2026 - 11:05 hrs.

¿Qué pasó?

No todos los santiaguinos cuentan con un acceso fácil y directo al Metro de Santiago, pero esto podría cambiar este fin de semana en algunos sectores de cuatro comunas de la capital gracias a recorridos de buses que mejorarán las conexiones de transporte público.

Salir de casa y caminar largos minutos para llegar a una estación, o pagar un transporte particular, es parte de la rutina de miles de personas en la Región Metropolitana. Esto no sólo puede significar tiempos de viaje más largos, sino también un gasto más si tienen que pagar un transporte adicional.

Esa realidad podría empezar a cambiar para vecinos de las comunas de La Pintana, Puente Alto, La Florida y Macul. Desde este sábado 30 de mayo, dos nuevos recorridos de buses se sumarán al sistema de la Red Movilidad con la promesa de mejorar la conexión hacia el Metro y distintos puntos de interés del sector suroriente.

De La Platina al Hospital Sótero del Río

Se trata de los servicios 246 y E20, que comenzarán todos los días de la semana, beneficiando a 30 mil personas, que podrán llegar a sus destinos más sencillamente.

El servicio 246 unirá el sector de La Platina, en La Pintana, con la estación Hospital Sótero del Río del Metro de Santiago en Punte Alto. Además, el recorrido busca fortalecer la conexión en Avenida Gabriela y mejorar el acceso a la red de transporte público para quienes viven en ese sector.

El nuevo bus funcionará desde La Platina entre las 05:30 y las 23:30 horas de lunes a viernes. Los sábados comenzará su operación a las 06:00 horas, mientras que los domingos lo hará desde las 06:30 horas.

De Metro Macul a Villa Jardín del Este

En paralelo, comenzará a funcionar el servicio E20, un recorrido pensado para conectar distintos sectores de La Florida con la estación Macul del Metro.

La nueva alternativa beneficiará directamente a vecinos de Jardines de La Viña, Villa Rojas Magallanes y Villa Jardín del Este, además de facilitar los traslados hacia la Clínica Bupa Santiago.

Este servicio operará entre las 05:30 y las 23:40 horas de lunes a sábado, mientras que los domingos funcionará desde las 06:30 hasta las 22:30 horas.

La Red Metropolitana de Movilidad explicó que ambos recorridos fueron diseñados para mejorar la experiencia de viaje y ampliar la cobertura del transporte público en sectores residenciales que presentaban necesidades de conectividad.

Para consultar sobre los nuevos servicios, la red de transporte informó que los usuarios pueden contactarse a través de sus canales oficiales, incluyendo sus redes sociales @Red_Movilidad y el call center gratuito al 800 73 00 73 desde teléfonos fijos o al 600 730 00 73 desde celulares.

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