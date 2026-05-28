Estos son los recorridos de Red Movilidad que volverán a transitar por calle Bandera en Santiago

28 may. 2026 - 14:41 hrs.

El Paseo Bandera está a pocas semanas de dejar de ser exclusivamente peatonal. Las obras de rehabilitación del eje, que permitirán el retorno de buses de Red Movilidad al corredor, ya registran un 67% de ejecución, según informaron las autoridades tras una visita de supervisión en terreno realizada el 14 de mayo.

El ministro de Transportes, Louis de Grange, y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, recorrieron el tramo entre Compañía y Moneda para constatar el avance de los trabajos, que incluyen repavimentación, instalación de señalética y elementos divisorios para separar la circulación de buses y peatones.

Un boulevard semipeatonal, sin autos ni camiones

El proyecto no implica una vuelta al tráfico vehicular tradicional. Según el alcalde Desbordes, el corredor mantendrá su vocación de espacio público, pero con transporte público integrado.

"Acá no vuelven los autos particulares ni los camiones: solo circularán buses Red, a baja velocidad y mayoritariamente eléctricos, en un boulevard semipeatonal moderno y seguro", señaló la autoridad comunal, quien además destacó que el proyecto "fortalecerá el comercio y la gastronomía del sector, con más mobiliario urbano, jardineras y espacios de encuentro para la comunidad".

Los recorridos que volverán a Bandera

Una vez terminadas las obras y superado un período de marcha blanca, comenzarán a circular de manera paulatina los servicios 201, 301, 306 y el recorrido nocturno 264n. La medida beneficiará a más de 66 mil usuarios de Red Movilidad en días hábiles.

El ministro de Grange explicó por qué el proyecto es relevante para quienes usan el transporte público en el centro de Santiago: "Los buses que circulan de sur a norte tienen que desviarse por Tarapacá, Lord Cochrane y Amunátegui, lo que produce un cuello de botella. Una vez que habilitemos el eje Bandera, los buses de Red Movilidad podrán utilizar el paso bajo nivel de la Alameda, atravesar el centro, lo que permitirá ahorrar entre un 52% y un 58% los tiempos de viaje".

Nueve años como paseo peatonal

El eje Bandera funcionó como paseo peatonal durante casi nueve años. Sin embargo, tras evaluaciones relacionadas con el uso del espacio público, la movilidad y el impacto en el transporte público, en febrero de este año se anunció el término de esa condición.

La reconversión busca hacer más eficiente el transporte público, reactivar el comercio del sector y mejorar la convivencia en el espacio vial, eliminando además situaciones de incivilidad que afectaban a quienes transitan diariamente por esta zona del centro de la capital.

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