Se hizo la luz en Poroma: La historia del pequeño poblado chileno que por primera vez tendrá energía eléctrica las 24 horas

28 may. 2026 - 15:57 hrs.

¿Qué pasó?

Durante años, en Poroma, la electricidad tenía horario. Las 23 familias que viven en esta pequeña localidad de la región de Tarapacá debían adaptarse a un suministro limitado de energía por apenas un par de horas al día.

Pero eso cambió esta semana: por primera vez en su historia, el poblado contará con electricidad durante las 24 horas del día.

Un proyecto que cambió la vida del poblado

Ubicada en la comuna de Huara, en la Provincia del Tamarugal, Poroma es una tradicional aldea precordillerana situada a 2.885 metros sobre el nivel del mar, donde aún se conservan costumbres, cultivos y formas de vida ligadas a la herencia aymara.

Hasta la semana pasada, un motor diésel entregaba energía solo por un par de horas diarias, lo que significaba que no había luz permanente en los hogares ni en las calles.

Sin embargo, este miércoles la ministra de Energía, Ximena Rincón, inauguró el proyecto "Construcción Sistema Fotovoltaico Híbrido", iniciativa que permite entregar por primera vez suministro eléctrico permanente a todas las familias de la localidad.

Gracias a ello, los cerca de 50 habitantes del sector podrán contar con servicios básicos para su día a día, como contar con iluminación continua, mantener funcionando electrodomésticos, conservar alimentos y cargar dispositivos sin depender de horarios restringidos.

Un cambio para la vida diaria

Durante la ceremonia, la secretaria de Estado comentó que "es emocionante ver que hoy Poroma cuente con energía eléctrica, después de años en que las familias no tenían luz en sus hogares ni iluminación en sus calles".

En la misma línea, el alcalde de Huara, José Bartolo Vinaya, destacó que "hoy no estamos simplemente inaugurando un sistema fotovoltaico, hoy estamos encendiendo una nueva esperanza para Poroma. Este proyecto representa dignidad para las familias, mejores oportunidades para nuestros niños y niñas, y mejores condiciones de vida".

La iniciativa contempló una inversión superior a los $265 millones y permitió implementar una planta fotovoltaica híbrida, además de tableros individuales, circuitos independientes, canalización segura y equipamiento certificado en cada una de las 23 viviendas del poblado.

Para los vecinos de Poroma, el cambio marca un antes y un después en la historia del poblado.

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