"Me veré obligado a demandarlo": El duro round entre Jackson y Kaiser por robo en Ministerio de la Mujer

28 may. 2026 - 14:25 hrs.

¿Qué pasó?

“Si se pone el poncho es problema suyo”. Esa frase del presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, marcó un duro round en X que rápidamente escaló en redes sociales. Momentos antes, el exministro Giorgio Jackson había endurecido el tono y lo emplazó públicamente: “Si no rectifica, me veré obligado a demandarlo”.

El cruce comenzó luego de la denuncia de un robo en el Ministerio de la Mujer, caso reportado ante la PDI y avaluado en poco más de $2 millones. Según la información conocida, entre lo robado hay equipos tecnológicos, lentes Prada y monedas.

El origen del enfrentamiento

La discusión comenzó después de un titular publicado por La Tercera: “El karma golpea la puerta de Kast: Ministerio de la Mujer sufre robo de equipos tecnológicos, lentes Prada y monedas”. La publicación provocó una inmediata reacción del presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser.

“No sean chantas con la comparación. En el Mideso, bajo Jackson, desaparecieron los computadores que contenían datos sobre el caso Fundaciones, así como la caja fuerte del ministro”, escribió Kaiser en su cuenta de X.

La respuesta de Jackson llegó durante la mañana de este jueves. En un mensaje dirigido al excandidato presidencial, recordó una antigua disputa judicial del parlamentario y cuestionó directamente sus dichos.

“Señor Kaiser, usted demandó al señor Parisi por injurias, después de que él lo tratara de corrupto y limitado intelectualmente. Lo que usted sugiere cobardemente en este tuit es tan falso como grave. Le doy una oportunidad: si no rectifica, me veré obligado a demandarlo”, escribió el exministro.

“Todo comprobable”

Jackson también respondió punto por punto a las afirmaciones de Kaiser sobre el robo ocurrido cuando dirigió el entonces Ministerio de Desarrollo Social.

“Los computadores fueron encontrados menos de 24 horas después del robo; no contenían información respecto al caso fundaciones; y no existe tal cosa como una ‘caja fuerte del ministro’. Todo comprobable en el expediente del caso y descrito en publicaciones de prensa”, afirmó.

La réplica de Kaiser no tardó. “No veo en mi tweet una imputación a su persona. Si se pone el poncho, es problema suyo. Feliz de ver cómo le declaran inadmisible la acción”, respondió, agregando además: “Podría liberar los comentarios para que la gente le pueda dar su apoyo”.

El intercambio cerró, por ahora, con un nuevo cuestionamiento del líder libertario respecto de la cuenta del exministro en X. “¿A qué gobierno sirve, señor Jackson? Porque la marca gris de X es solo para funcionarios gubernamentales o políticos, ¿correcto? No se está apropiando de una categoría que no le corresponde, ¿cierto?”, escribió.