Menor de cinco años muere tras caer en una piscina en un jardín infantil de Calama

28 may. 2026 - 13:58 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este jueves, un niño de cinco años murió luego de caer a una piscina al interior de un jardín infantil en la comuna de Calama, región de Antofagasta. El hecho movilizó a personal de Carabineros y equipos médicos hasta el lugar.

Todo ocurrió cerca de las 11:00 horas, cuando la administración del establecimiento alertó a Carabineros sobre la situación. A esa hora, el menor ya había sido sacado del agua, y funcionarios policiales le prestaron los primeros auxilios mientras llegaban los equipos de emergencia.

Cómo ocurrió la emergencia

“Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la mañana. A esa hora, Carabineros fue requerido en este jardín infantil, en el sentido de que había un menor que había caído a la piscina que se encontraba al interior”, señaló el mayor José Orellana, comisario de la Primera Comisaría de Calama.

El oficial explicó que, tras la llegada de los uniformados, también concurrió personal del SAMU para asistir al niño.

“Los carabineros llegaron, prestaron los primeros auxilios. Posteriormente llegó el SAMU... Ya más o menos estabilizado, se trasladó a este niño al Hospital de Calama, pero lamentablemente falleció en el lugar a raíz de la inmersión”, agregó.

Luego del accidente, todos los niños del jardín infantil fueron retirados del recinto, mientras el lugar quedó bajo resguardo para esclarecer lo ocurrido.

La piscina estaba en un patio del recinto

Con el paso de las horas, comenzaron a conocerse algunos antecedentes sobre el espacio donde ocurrió el accidente. De acuerdo con el mayor Orellana, se trataba de “una piscina estructural, de tipo concreto”, que estaba emplazada en un patio del establecimiento.

Además, precisó que el lugar “estaba en un patio, sin, al parecer, una medida de seguridad como una reja”, un antecedente que ahora forma parte de las diligencias que buscan determinar cómo ocurrió la caída del menor.

Hasta el momento, no hay personas detenidas por este caso. Tampoco se ha confirmado si el jardín infantil contaba con los permisos necesarios para funcionar como establecimiento, ni si la piscina tenía autorización de los ministerios de Salud y Educación.

Mientras continúan las indagatorias, el sector donde se encuentra la piscina permanece acordonado. “Se está aislando todo lo que es el sitio del suceso, donde está la piscina, y se va a ver en qué circunstancias ocurrieron estos hechos”, sostuvo el mayor Orellana.