"El paso que viene es optar a peritajes privados": Hijas de concejala de Villa Alegre critican avances de la investigación

28 may. 2026 - 10:59 hrs.

¿Qué pasó?

Pocas respuestas y muchas dudas han acompañado por casi un año la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, y este jueves volverán a instalarse en la Fiscalía Regional del Maule. Mientras la búsqueda en el río Loncomilla continúa, las hijas de la autoridad comunal confirmaron que acudirán a Talca en medio de una convocatoria marcada por nuevas dudas tras el hallazgo de una placa patente en el cauce del río.

La atención estará puesta a unos 40 minutos de Villa Alegre. Cerca de las 11:00 horas se realizará una manifestación en las afueras de la Fiscalía regional, instancia que surge mientras se aproxima un año desde la desaparición de la concejala, ocurrida en junio de 2025.

Hallazgo de la placa patente

La convocatoria coincide con un momento especialmente sensible para la familia. El hallazgo de la patente asociada al vehículo de María Ignacia González, encontrada el pasado 11 de mayo en el río Loncomilla, no ha traído tranquilidad a sus hijas. Por el contrario, abrió nuevas preguntas sobre cuánto tiempo pudo haber permanecido en el agua y bajo qué circunstancias llegó hasta ese lugar.

En ese escenario, las hijas de la concejala no descartan encargar un análisis independiente. “O sea, no lo descartamos, no es nada confirmado, pero no lo descartamos. Sobre todo luego de que recién la reconstrucción de escena se hace ahora, 11 meses después, al igual que el ingreso por primera vez a casa, es cuando debieron haber sido las primeras personas sospechosas por protocolo”, sostuvo Javiera Gallegos, hija de la concejala.

Convocatoria en Fiscalía y dudas por la patente

La movilización de este jueves busca reunir a personas cercanas al caso en la Fiscalía de Talca, lugar donde la familia espera insistir en sus cuestionamientos sobre cómo se ha llevado adelante la investigación. La jornada también se da mientras continúan las diligencias en el río Loncomilla, donde durante esta semana la Policía de Investigaciones realizó nuevos rastreos.

Las dudas de la familia se concentran especialmente en la placa patente encontrada en el cauce del río. “Hay que considerar que el fiscal nos dice que esta patente se había desprendido hace poco tiempo. Sin embargo, ocuparon los informes del año pasado, de hace ocho o nueve meses, para llegar a ese punto a buscar. Entonces, no tiene sentido que haya estado ahí esa patente ocho meses”, afirmó Javiera Gallegos.

La hija de la concejala también cuestionó lo que ocurre en sectores cercanos al lugar donde fue encontrada la placa. “500 metros más arriba, donde se supone que deberían llegar con la búsqueda, siguen los trabajos de extracción de áridos, que hasta donde yo tengo entendido no tienen permiso para funcionar”, agregó.

La opción de un peritaje privado

Mientras la investigación sigue en desarrollo, la familia busca resolver una de sus principales dudas: determinar si la patente permaneció en el agua desde junio de 2025 o si llegó al lugar hace menos tiempo.

“Yo creo que el paso que viene es optar a peritajes privados para ver si de esa forma tenemos algún tipo de esclarecimiento”, señaló Javiera Gallegos, insistiendo en que esa posibilidad está siendo evaluada.

Desde la Policía de Investigaciones, el subprefecto Domingo Muñoz, de la Brigada de Homicidios de Linares, explicó que “esta patente se encuentra en análisis en el Laboratorio de Criminalística Central, y eso está en pleno desarrollo. Obviamente, el hecho de encontrar la placa patente en el cauce del río permite tener mayor certeza de dónde tenemos que seguir indagando, sobre todo con el trabajo que viene desarrollando el Departamento de Operaciones Subacuáticas y el GOPE del Maule, para poder así establecer algún punto donde podamos tratar de ubicar el vehículo que se encuentra desaparecido junto a la persona”.