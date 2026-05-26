Alerta por actividad sísmica en volcán Nevados de Longaví: Restricción de acceso en un radio de 3 kilómetros alrededor de la cima

26 may. 2026 - 16:17 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decidió establecer un perímetro de seguridad en la comuna de Longaví, región del Maule, debido al aumento de actividad sísmica detectada en el volcán Nevados de Longaví durante los últimos días.

La medida establece una restricción de acceso en un radio de 3 kilómetros alrededor de la cima del volcán, luego de que se detectara un incremento "relevante" en la actividad interna del volcán.

¿Por qué se decretó el perímetro de seguridad?

Según detalló Senapred, desde el pasado 20 de mayo se ha registrado una seguidilla de sismos volcano-tectónicos asociados al fracturamiento de rocas al interior del sistema volcánico.

Hasta ahora se han detectado cuatro eventos con magnitud superior a 3.0, considerados de moderada a alta energía. El más intenso alcanzó una magnitud local de 4,3 y ocurrió durante la madrugada del 20 de mayo.

De acuerdo con el análisis del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) de Sernageomin, además apareció una nueva fuente sísmica ubicada entre 4 y 5 kilómetros al suroeste del cráter.

Mantienen alerta amarilla en el volcán

Producto de esta situación, Sernageomin decidió elevar la alerta técnica volcánica a nivel amarillo, mientras que Senapred mantuvo vigente la Alerta Temprana Preventiva para la comuna de Longaví.

Las autoridades explicaron que, aunque el volcán no tiene registros históricos de erupciones, "no se descarta que explosiones de baja magnitud súbitas y sin precursores afecten la parte superior del edificio volcánico, en torno a un radio de 3 km respecto a la cima".

Prohíben turismo y pastoreo en la zona

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades prohibieron actividades de turismo y pastoreo dentro del perímetro de seguridad establecido alrededor del volcán.

Asimismo, Senapred informó que se mantiene coordinación permanente con organismos regionales y nacionales para monitorear la evolución de la actividad volcánica y eventuales riesgos para la población.

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