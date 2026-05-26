"Se quiso deshacer de ella": Las teorías del hermano de María Ercira Contreras en Mucho Gusto sobre su desaparición

26 may. 2026 - 12:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un restaurante que nunca cerró, cámaras de seguridad revisadas tardíamente y un canal secado en vano. Dos años después de la desaparición de María Ercira Contreras, estos son los restos de la investigación, y aún no hay certeza sobre lo que pasó el 12 de mayo de 2024 en el fundo Las Tórtolas de Limache, región de Valparaíso.

Durante todo este tiempo, la familia de la adulta mayor no se ha detenido con la búsqueda, con la esperanza de saber qué fue lo que ocurrió ese día que debía terminar con la alegría de haber celebrado el Día de la Madre.

Durante 24 meses las hipótesis sobre lo ocurrido han sido varias. Han ido desde un posible asesinato hasta un secuestro. Jorge Contreras, excarabinero y hermano de la mujer, tiene dos teorías que no se habían abordado antes.

Las teorías del hermano de María Ercira

"Es inaceptable el tener otra teoría que no sea la intervención de terceras personas. Que se haya perdido en un espacio acotado es una cosa increíble", aseveró el exuniformado.

Sobre lo que cree que pudo haber ocurrido ese día, planteó dos posibilidades. La primera apunta a un accidente. “La teoría que yo sustento ahora, como más creíble, es que ella fue atropellada, la persona se asustó y se quiso deshacer de ella. Y hay antecedentes porque el portero del local, que había dicho que no se había movido del local, justamente a esa hora entró una camioneta de color rojo y posteriormente salió en la camioneta con unos estanques, con algo así”, relató.

La segunda teoría apunta a una posible confusión de identidad. “Mi hermana tenía más o menos la misma edad de la dueña del local, y que a lo mejor pensaron que era ella para obtener algún beneficio, y cuando se dieron cuenta de que ella los vio, se deshicieron de ella”, señaló.

Los cuestionamientos a la investigación

Son 106 semanas en que Jorge Contreras no tiene ni una pista que pueda dilucidar dónde está su hermana. Tras todo este tiempo, decidió no esconder su indignación por cómo se ha llevado la investigación.

"No hemos tenido ningún resultado. Los hechos hablan por sí solos. Dos años en una investigación y no tener nada, me parece una cosa inaceptable", afirmó.

También cuestionó las primeras diligencias realizadas tras la desaparición de su hermana, asegurando que el foco se dirigió rápidamente hacia el canal cercano al fundo. “En cualquier investigación, lo primero que se hace si hay un hecho de naturaleza de este tipo, lo primero que se pide son las cámaras. Y se fueron por el canal y fueron a pedir las cámaras después. Por favor, después de un año vinieron a periciar las cámaras”, afirmó.

“No se aisló el sitio del suceso, siguió funcionando hasta hoy día el restaurante. La señora (la dueña del fundo Las Tórtolas) se fue a Estados Unidos y no prestó una declaración”.

El cambio de fiscal

De todas maneras, valoró el cambio de fiscal en la investigación, asegurando que "es una diligencia que nosotros habíamos solicitado hace mucho tiempo con el fiscal nacional (...) porque aquí, a la luz de los hechos, en esta investigación, tanto de la Fiscalía como del equipo investigativo, se han cometido errores que nosotros no pudimos aceptar".

"Ya han pasado dos años y, por supuesto, las evidencias ya no son las que se habrían obtenido cuando ocurrieron los hechos. Pero yo confío en que (...) algunos de estos empleados del fundo han mentido y tal vez con una declaración ya más exhaustiva, ellos puedan obtener alguna información y terminar con este compromiso de silencio, que han tenido para ocultar los hechos", sostuvo.

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