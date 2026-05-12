Caso María Ercira: "Topos Chile" entrará a fundo donde desapareció y familia realizó marcha para pedir justicia

12 may. 2026 - 13:08 hrs.

¿Qué pasó?

A dos años de la misteriosa desaparición de María Ercira Contreras, se confirmó que "Topos Chile", un destacado grupo de rescatistas voluntarios, se unirá a la búsqueda de la adulta mayor.

La mujer de 86 años fue vista por última vez en el fundo Las Tórtolas, en la comuna de Limache, región de Valparaíso, mientras celebraba junto a su familia el Día de la Madre en el año 2024.

Es en ese mismo lugar en donde se adentrarán los miembros de esta agrupación sin fines de lucro, especializada en la búsqueda de personas.

Investigación

En conversación con el matinal Mucho Gusto, el líder de Topos Chile, Francisco Lermanda, explicó que "nuestra búsqueda es técnica; nosotros partimos desde una base de una tesis investigativa".

"Todo lo que nosotros hagamos debe estar bajo el alero de la justicia, es decir, debe tener un sustento de una línea investigativa, y eso nos arrojará ciertos puntos de interés que nosotros vamos a periciar", agregó.

En la entrevista, Lermanda reveló que hace más de un año han buscado entrar en la investigación y no se ha podido. "Se ha dado una dinámica de dilatación jurídica", sostuvo.

Solicitud de la familia

"Nosotros nos pusimos a disposición de la Fiscalía, de las policías, dos días después de que la señora María Ercira desaparece", continuó señalando el líder del grupo.

"Y en ese escenario nosotros entregamos una tesis, incluso, que es la misma tesis que sostenemos dos años después y que es la misma tesis que vamos a trabajar dos años después", complementó.

Lermanda aseguró que fue la familia de la adulta mayor la que se les acercó los primeros días de la tragedia: "De ahí en adelante nos pusimos a conversar, pero se cortó el tema, porque los que iban a trabajar solamente eran las policías”, rememoró.

Luego, comenzaron a enviar solicitudes, "y entiendo que hubo hasta una reunión con el Fiscal Nacional para informarle que Los Topos entraban (a la investigación)", agregó en Mucho Gusto.

Familia realizó marcha para pedir justicia

La nieta de María Ercira, Carla Hernández, encabezó una marcha por las calles de Limache para pedir justicia por su abuela.

"Nunca pensamos que se iban a cumplir dos años, ha sido demasiado tiempo. Tenemos muchas preguntas, ninguna respuesta", comenzó señalando Hernández a Mucho Gusto.

"Cada vez que avanza la investigación nos queda más la sensación de que aquí se han cometido muchos errores, calificamos esta investigación como una negligente, deficiente", añadió.

En la instancia, aseguró que la Fiscalía no ha hecho el trabajo "como se debe, las policías tampoco, pero, además, aquí falta algo muy importante: falta voluntad".

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