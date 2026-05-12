Polémica por subsidio de gas licuado: Aseguran que método de pago mediante aplicación complicará a adultos mayores

12 may. 2026 - 09:55 hrs.

¿Qué pasó?

El subsidio al gas licuado, destinado al 80% de la población más vulnerable, comenzará a entregarse a partir del primero de junio mediante la aplicación RUT Pay de BancoEstado. La medida busca facilitar el acceso al beneficio, que equivale al precio de un cilindro de gas de 15 kilos.

Sin embargo, existen cuestionamientos por la baja familiaridad con tecnologías digitales, especialmente en adultos mayores, quienes predominan entre los beneficiarios. La necesidad de inscribirse y manejar la aplicación digital complica el acceso para muchos.

Ante este escenario, algunos parlamentarios han manifestado críticas y solicitan que el Gobierno facilite el proceso para asegurar que el beneficio llegue sin trabas a quienes más lo necesitan.

"Esta entrega debe ser expedita"

"El subsidio al gas es una ayuda fundamental para miles de familias, pero tiene que implementarse de buena manera", expresó el diputado Jaime Coloma (UDI).

"Si hay alerta sobre RUT Pay, el Gobierno debe corregir rápidamente, escuchar a los actores involucrados y asegurar que el beneficio llegue a tiempo sin trabas y directo a quienes más lo necesiten", agregó.

Su par independiente, Daniel Valenzuela, indicó que se debe dar "respuesta urgente" a este problema. "Hay algunos reparos en la entrega del gas. Esta debe ser expedita", exigió.

"Hay información circulando que señala que los usuarios deberán bajar una aplicación, lo que, claramente, demuestra que hay una diferencia, porque los adultos mayores no lo van a poder hacer, y no lo manejan", afirmó.

En esa línea, comentó que "lo más lógico" es que esto se haga a través de un subsidio electrónico, algo que ya se ha sugerido en comisiones.

"Me gustaría ver si puedo invitar al presidente de BancoEstado a que nos venga a exponer acá cómo va a ser el tema, porque la verdad que los adultos mayores no van a bajar una app. De hecho, algunos ni siquiera tienen Cuenta RUT", concluyó.

"Es un cupón"

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que se trata de un cupón digital y que se implementará un proyecto informativo para mejorar el conocimiento del sistema.

"Es un aporte extraordinario, consistente en un, digámoslo así, cupón. No hay un aporte en dinero y, por lo tanto, las personas a través de la cuenta RUT, que es la posibilidad que tenemos todos los chilenos, podrán hacer uso de este beneficio", explicó la autoridad.

Pavez agregó que esta forma es la que "tenemos nosotros de que se entregue bien y que llegue a todas las familias que lo requieran y que están dentro del 80% del Registro Social de Hogares".

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