Encuentran con vida a joven que fue secuestrado en San Miguel: Hay cuatro personas detenidas

12 may. 2026 - 07:05 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros confirmó el hallazgo con vida del joven de 19 años que la noche del lunes fue secuestrado en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana. Además, hay cuatro detenidos.

El delito ocurrió a eso de las 21:00 horas de ayer en calle Brigadier de la Cruz. La víctima fue abordada por un grupo de personas que lo subieron por la fuerza a un vehículo, que luego se dio a la fuga.

Cuatro extranjeros detenidos

De acuerdo a información preliminar, los agresores habrían retenido a la víctima por varias horas y habrían pedido dinero a cambio de su liberación.

Tras varias diligencias, el joven fue encontrado la mañana de este martes en la intersección de las calles General Barroso con Agustinas, en Santiago Centro. Permanece en buenas condiciones de salud.

De momento, hay cuatro detenidos por personal del OS9 de Carabineros: dos hombres y dos mujeres, todos extranjeros. La investigación está a cargo Fiscalía ECOH por el delito de secuestro.

Secuestro fue captado por una cámara

Imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran que la víctima se acercó al automóvil que, aparentemente, se encontraba esperándolo, pero cuando intentó alejarse comenzó un forcejeo, siendo abordado por personas que lo obligaron a ingresar al vehículo.

Testigos del sector aseguran haber escuchado gritos de auxilio por parte del joven: "Lo subieron al auto, empezó a gritar y por eso salimos persiguiendo el auto", relató uno de los vecinos que presenció la situación.

"Arrancó por Gran Avenida hacia el sur. Ahí chocó un auto y lo seguimos persiguiendo, pero lo perdimos de vista en Salesianos con Gran Avenida", agregó.