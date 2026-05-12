Temblor se registra en la zona norte: Conoce la magnitud y el epicentro según Sismología

12 may. 2026 - 06:54 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes 5 de mayo, a las 06:40 horas, un temblor de magnitud 4,0 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 44 km al oeste de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 121 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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