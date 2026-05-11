Temblor en la zona norte: Este fue el epicentro y magnitud reportado por Sismología
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La tarde de este lunes, a las 19:16 horas, un temblor de magnitud 4.7 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del sismo se ubicó a 74 km al oeste de Taltal, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 74 km.Ir a la siguiente nota
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.