Temblor en la zona norte: Este fue el epicentro y magnitud reportado por Sismología

11 may. 2026 - 20:11 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes, a las 19:16 horas, un temblor de magnitud 4.7 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del sismo se ubicó a 74 km al oeste de Taltal, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 74 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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