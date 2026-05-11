Bachelet se reúne con Lula en Brasil para reforzar candidatura a la presidencia de la ONU

11 may. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La expresidenta Michelle Bachelet se reunió este lunes con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en medio de las gestiones internacionales para fortalecer su candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La cita se realizó en el Palacio de Planalto, en Brasilia, y ocurre mientras Brasil y México mantienen su respaldo a la candidatura de la exmandataria chilena.

Lula respaldó públicamente a Bachelet

Tras el encuentro, Lula destacó la trayectoria internacional de Bachelet y aseguró que cuenta con las credenciales necesarias para asumir el cargo.

"Su experiencia la acredita para ser la primera mujer latinoamericana en liderar la ONU", afirmó el presidente brasileño.

También recordó que la exmandataria chilena ha ocupado distintos cargos internacionales en Naciones Unidas, incluyendo la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la dirección ejecutiva de ONU Mujeres.

El encuentro se produjo luego de que el pasado 21 de abril Bachelet enfrentara durante tres horas una serie de preguntas ante los 193 estados miembros de la Asamblea de Naciones Unidas para defender su candidatura a la Secretaría General del organismo.

Chile retiró apoyo oficial a la candidatura

La candidatura de Bachelet había sido impulsada inicialmente por Chile, Brasil y México durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Sin embargo, la actual administración de José Antonio Kast decidió retirar el respaldo oficial a su postulación.

Pese a ello, tanto Brasil como México han mantenido públicamente su apoyo a la exjefa de Estado chilena.

En la carrera para suceder al actual secretario general António Guterres también figuran el diplomático argentino Rafael Grossi, la economista costarricense Rebeca Grynspan y el expresidente senegalés Macky Sall.

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