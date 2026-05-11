Cinco mujeres quedaron atrapadas por más de 2 horas en ascensor de estación Manquehue

11 may. 2026 - 20:26 hrs.

¿Qué pasó?

Una compleja emergencia se registró la tarde de este lunes en la estación Manquehue de la Línea 1 del Metro de Santiago, en la comuna de Las Condes, luego que cinco personas quedaran atrapadas al interior de un ascensor.

El incidente movilizó a voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, quienes realizaron un operativo de rescate que se extendió por cerca de dos horas.

Bomberos debió romper el techo del ascensor

De acuerdo a la información entregada durante el procedimiento, las personas quedaron atrapadas en una fase intermedia del ascensor mientras descendían hacia el sector de boleterías de la estación.

Para concretar el rescate, Bomberos debió romper el techo de la estructura y utilizar un sistema de cuerdas, poleas y arneses para sacar una a una a las afectadas.

Según se informó preliminarmente, todas las personas atrapadas eran mujeres y varias de ellas correspondían a adultas mayores.

Personas rescatadas estaban en buen estado

Las afectadas fueron rescatadas conscientes y, aparentemente, en buen estado de salud, aunque igualmente fueron evaluadas por personal médico y equipos de emergencia que llegaron al lugar.

Hasta el momento, no se han informado lesionadas de gravedad. Por ahora, no se han informado las causas que provocaron la falla del ascensor en la estación Manquehue.

Restricción de tránsito en Apoquindo

A raíz del procedimiento de emergencia, Transporte Informa reportó en su cuenta de X una restricción de la pista derecha de avenida Apoquindo al oriente, próximo a avenida Manquehue.

"Ahora (19:05) restricción de pista derecha en Av. Apoquindo al oriente, próximo a Av. Manquehue, debido a procedimiento de bomberos por rescate de personas al interior de ascensor. Precaución Las Condes", informaron desde la cuenta oficial.

La declaración de Metro

Metro emitió una declaración pública tras el incidente ocurrido en la que señaló que "durante esta tarde se registró una detención de uno de los ascensores de acceso en Estación Manquehue, situación que mantuvo a cinco personas al interior de la cabina. De inmediato se activaron los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de eventos".

Tras ello, equipos técnicos de Metro y personal de Bomberos trabajaron coordinadamente en el lugar para asistir y evacuar a los pasajeros, con quienes se mantuvo comunicación en todo momento.

"Como medida preventiva, el ascensor involucrado fue aislado para realizar una revisión técnica exhaustiva y determinar las causas de la falla antes de su reposición en servicio. Metro lamenta los inconvenientes ocasionados y reitera que todos sus ascensores cuentan con sistemas de seguridad, monitoreo permanente y canales de comunicación directa ante cualquier contingencia", cerraron.

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