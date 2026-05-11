Evacuación por presencia de humo en mall de Las Condes: Emergencia se habría originado en un restaurante

11 may. 2026 - 14:05 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes, cientos de trabajadores y clientes debieron ser evacuados de las dependencias del Mallplaza Los Dominicos de la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana, debido a un siniestro que provocó gran cantidad de humo en el edificio.

Humo obliga a evacuar mall en Las Condes

En un registro audiovisual se puede ver una gran columna de humo asomándose desde la azotea del centro comercial, cuestión que desencadenó en la evacuación del recinto ante una emergencia que ya fue controlada.

Por otro lado, un video muestra una gran aglomeración de personas a las afueras del mall, debido a que tuvieron que evacuar por su seguridad mientras los voluntarios de Bomberos desarrollaban sus labores.

De acuerdo a la información preliminar, la emergencia pudo ser controlada rápidamente y se habría originado en uno de los restaurantes del centro comercial.

"Tránsito suspendido en Av. Padre Hurtado al sur entre Río Guadiana y Av. Cristóbal Colón, debido a trabajo de Bomberos por alerta de humo en Mallplaza Los Dominicos. Prefiera al sur por Paul Harris", señaló la plataforma TransporteInforma en sus redes sociales.

Revisa los registros de la emergencia

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