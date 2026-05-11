Edificio con pasado teatral será reconvertido en más de 100 departamentos en pleno centro de Santiago: Conoce los detalles

11 may. 2026 - 14:28 hrs.

¿Qué pasó?

Un emblemático inmueble del centro de Santiago está siendo reconvertido en un proyecto habitacional. Se trata del edificio Victoria, ubicado en la intersección de Huérfanos con San Antonio, en la Región Metropolitana, que está siendo transformado en un complejo residencial con más de 100 departamentos.

Según destacó SantiagoAdicto, la iniciativa es liderada por los hermanos Simón, Tomás y Joaquín Duch Salas, del estudio Cassa Estudio, quienes se han especializado en recuperar antiguos edificios de oficinas del casco histórico de la capital para darles un nuevo uso habitacional.

Este no es su primer proyecto de este tipo. Anteriormente, ya realizaron intervenciones similares en los barrios República y París-Londres, apostando por revitalizar sectores tradicionales de la ciudad mediante la reconversión inmobiliaria.

Un edificio con historia en pleno centro

El edificio cuenta con 5.500 metros cuadrados construidos y en el pasado albergó el Teatro Victoria, lo que explica la presencia de un fresco en el cielo del inmueble, uno de sus elementos patrimoniales más distintivos.

El proyecto contempla una oferta de departamentos tipo loft, además de unidades de uno y dos dormitorios, adaptándose a distintos perfiles de residentes.

Arquitectura y plazos del proyecto

El desarrollo cuenta con el trabajo arquitectónico de Matías Jarpa y el estudio Anónima Arquitectura.

Según lo proyectado, el edificio debería estar habitable durante el segundo semestre del próximo año, marcando un nuevo paso en la transformación del centro de Santiago hacia un uso más residencial.