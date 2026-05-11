Hacer 45 abdominales y 22 flexiones: la exigente Prueba Presidencial que los hijos de militares deberán superar

11 may. 2026 - 15:05 hrs.

Al menos 45 abdominales y 22 flexiones deben realizar los hijos de militares para superar la Prueba Presidencial de Aptitud Física, que se convertirá en obligatoria en los recintos académicos del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

La evaluación, en la que se practicarían también dominadas, planchas, carreras de ida y vuelta o carreras de una milla, se aplicaría a los estudiantes de las 161 escuelas primarias y secundarias del Departamento de Actividades Educativas en 30 instalaciones militares norteamericanas.

El anuncio de esta medida se realizó durante una ceremonia en la Casa Blanca, por parte del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

¿A qué se debe esta medida?

“Necesitamos estadounidenses jóvenes, fuertes y sanos, ya sea que sirvan en el ejército o en cualquier otro aspecto de su vida”, expresó Hegseth, desde el Despacho Oval.

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Las declaraciones fueron dadas ante la prensa, mientras el presidente Trump firmaba el memorando presidencial para restablecer la prueba escolar.

Hegseth también recordó el rol de estas actividades en su infancia y destacó sus esfuerzos por obtener el máximo galardón, al sentir que “su país lo consideraba claramente importante”. Enfatizó la importancia de estar en forma, competir y agregó que espera que ese requisito sirva como modelo para los estándares educativos de la nación.

Iniciativas pro ejercicio

En los últimos meses han cobrado relevancia este tipo de iniciativas para la administración de Donald Trump, quien se ha manifestado como “comprometida” con la promoción de la participación deportiva.

“Me enorgulleció firmar una Orden Ejecutiva que revitaliza el Consejo Presidencial de Deportes, Aptitud Física y Nutrición y restablece la Prueba Presidencial de Aptitud Física. Este año se conmemora el 70.º aniversario del Consejo y, bajo mi liderazgo, estamos volviendo a priorizar la aptitud física y la nutrición a nivel nacional”, dijo Trump en una reciente proclamación.

Aseguró que están priorizando la aptitud física y la nutrición a nivel nacional, y trabajando para dar paso “a una nueva Edad de Oro de la actividad física”.

“Ampliando el acceso al bienestar para todos los estadounidenses, promoviendo los múltiples beneficios del ejercicio y la buena nutrición, apoyando los deportes juveniles y celebrando una cultura de fuerza, vitalidad y excelencia”, precisó.

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