Maniobra de alto riesgo: Estados Unidos prepara su Martillo Hipersónico para poner a Irán en el punto de mira

03 may. 2026 - 18:00 hrs.

Estados Unidos estaría preparando su Martillo Hipersónico para poner a Irán en el punto de mira, en lo que sería una maniobra de alto riesgo para las tropas norteamericanas en Oriente Medio.

El despliegue de este misil hipersónico, que es capaz de alcanzar zonas remotas del territorio iraní, se plantearía en medio de un algo al fuego vigente desde el 8 de abril, que no ha impedido el crecimiento de tensiones en medio de las negociaciones diplomáticas.

Informes de Bloomberg señalan que el Comando Central de Estados Unidos habría solicitado la operación para “subsanar una creciente brecha operativa”. De llevarse a cabo, este hecho constituirá el primer uso de un arma hipersónica de Estados Unidos en entornos operativos y un cambio en la estrategia militar.

Conocedores estarían justificando la maniobra del Dark Eagle con el argumento del traslado de lanzadores de Irán fuera del alcance de misil de precisión, que es un arma que podría alcanzar objetivos a más de 480 kilómetros. Todavía no se registran declaraciones públicas ni se oficializan decisiones al respecto.

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¿Cuáles son las capacidades del Dark Eagle?

El arma conocida como Dark Eagle estaría diseñada para ataques de precisión contra objetivos bien protegidos, con capacidades de alcanzar velocidades superiores a cinco veces la del sonido.

Su alcance se ubicaría en aproximadamente 1725 millas, por lo que tendría la facultad de atacar objetivos que estarían fuera del alcance de los misiles actuales y tendría una trayectoria de planeo para el alcance de su blanco. Pese a sus funciones, no ha sido declarada lista para usarse y se espera que cada misil cueste alrededor de 15 millones de dólares.

Continúa la presión de Trump sobre Irán

Las operaciones se darían en el contexto de una creciente presión sobre Teherán, con un bloqueo a las exportaciones de petróleo y una postura rígida por parte de Estados Unidos.

“El bloqueo es algo más efectivo que los bombardeos. Se están asfixiando como un cerdo relleno. Y les irá peor. No pueden tener un arma nuclear. Quieren llegar a un acuerdo. No quieren que mantenga el bloqueo. Yo no quiero levantarlo, porque no quiero que tengan un arma nuclear (...) En este momento, no habrá acuerdo a menos que acepten que nunca habrá armas nucleares", dijo Donald Trump.

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