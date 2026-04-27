Hasta 20 años de prisión: esto le espera al soldado de Estados Unidos que ganó $400.000 en Polymarket tras la captura de Maduro

27 abr. 2026 - 17:15 hrs.

Un soldado de Estados Unidos, identificado como Gannon Ken Van Dyke, fue acusado formalmente de usar información clasificada sobre una operación militar para apostar en la plataforma de predicción Polymarket y obtener ganancias de 400.000 dólares tras la captura de Nicolás Maduro. De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

Según un comunicado oficial del Departamento de Justicia, Van Dyke habría apostado basándose en información clasificada sobre el calendario de la operación militar estadounidense para capturar al mandatario venezolano. Los cargos incluyen uso ilícito de información gubernamental confidencial para beneficio personal, robo de información gubernamental no pública, fraude de materias primas, fraude electrónico y realización de una transacción monetaria ilícita.

¿Qué dicen los organismos de seguridad?

El Fiscal General Interino Todd Blanche fue directo: “Nuestros hombres y mujeres uniformados tienen prohibido usar información altamente sensible para obtener beneficios económicos personales. El acceso generalizado a los mercados de predicción es un fenómeno relativamente nuevo, pero las leyes federales que protegen la información de seguridad nacional se aplican en su totalidad”.

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El director del FBI, Kash Patel, afirmó que “nadie está por encima de la ley” y que cualquiera que busque sacar provecho de sus accesos y conocimientos para beneficio personal tendrá que rendir cuentas.

El fiscal federal Jay Clayton, del Distrito Sur de Nueva York, resumió la gravedad del caso: “El acusado presuntamente violó la confianza depositada en él por el Gobierno de Estados Unidos al utilizar información clasificada sobre una operación militar delicada para apostar sobre el momento y el resultado de dicha operación. Esto constituye uso de información privilegiada y es ilegal según la ley federal”.

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