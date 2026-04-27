México rechaza querer "un conflicto" con EEUU por caso de dos agentes fallecidos en accidente

27 abr. 2026 - 15:59 hrs.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sostuvo este lunes que no desea enfrascarse en un "conflicto" con Estados Unidos luego de que dos agentes de ese país murieran en un accidente de tráfico en México tras entrar al país sin los permisos necesarios.

Ambos gobiernos han intercambiado reclamos tras el incidente. México acusa que los estadounidenses llegaron de manera irregular y Washington reclama "simpatía" por el fallecimiento de sus elementos.

"No tenemos deseo de entablar un conflicto con Estados Unidos", dijo la mandataria en su rueda de prensa matutina.

Los dos agentes estadounidenses murieron el 19 de abril cuando regresaban en un convoy de policías locales que habían realizado una operación para desmantelar laboratorios de producción de drogas sintéticas en el estado fronterizo de Chihuahua (norte).

Pero Sheinbaum subrayó que el gobierno federal no fue notificado, que la colaboración entre vecinos debe darse "en un marco de respeto" a las leyes y pidió que este caso sea una "excepción".

Las críticas al operativo merecieron, el pasado miércoles, un reproche de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. "Un poco de simpatía de parte de Claudia Sheinbaum sería bienvenida", dijo.

El gobierno informó el sábado que, según registros migratorios, ambos agentes ingresaron al país "en calidad de visitantes, sin permiso para realizar actividades remuneradas".

Los elementos extranjeros, que según medios estadounidenses son de la CIA, estaban en México con conocimiento de autoridades de Chihuahua, gobernado por el oposito Partido Acción Nacional (PAN, conservador).

La fiscalía estatal informó inicialmente que regresaban de participar en la operación de policías locales para destruir los laboratorios clandestinos.

Posteriormente argumentó que estaban en la zona para un curso de manejo de drones y se limitaron a pedir al convoy policial que los sacara del lugar.

En el marco de las diferencias políticas internas, este caso ha desatado una andanada de reclamos entre la oposición y el gobierno.

La semana pasada, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, se reunió con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para dialogar sobre este caso. La gobernadora también ha sido llamada a rendir cuentas por el Senado.

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