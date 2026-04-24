Impactante video revela asesinato de ex Miss Carolina Flores en México: Suegra le disparó múltiples veces

24 abr. 2026 - 11:09 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción causó la muerte de Carolina Flores Gómez (27), ex miss Team Universe Baja California 2017, luego de ser encontrada sin vida al interior de una vivienda en la localidad de Polanco, en Ciudad de México.

En las últimas horas, y tras diversas indagaciones, se viralizó un video que confirmaría las causas de la muerte de la exreina de belleza: habría sido asesinada a tiros por su propia suegra, Erika María Herrera.

El hecho ocurrió al interior de la casa donde también se encontraban su esposo, Alejandro Sánchez, y la hija de ambos, de apenas ocho meses.

“Tu familia es mía, tú eres mío”

Un video publicado por el usuario Carlos Jiménez (c4jimenez) en la plataforma X muestra el momento exacto en que Flores es asesinada por quien era su suegra.

En el registro se observa cómo Carolina y su suegra conversan, hasta que la ex miss se dirige a una habitación, momento en el que ocurre el ataque.

Aunque llega un punto en que ambas salen de cuadro, se escucha claramente un disparo. Luego, Flores comienza a gritar por la herida recibida y, segundos después, se oyen cinco disparos más.

A los pocos segundos, su esposo entra a la habitación con el bebé en brazos y, al ver lo ocurrido, le dice a su madre: “¿Qué hiciste, mamá?”.

En ese momento, la mujer, con total tranquilidad, responde: “Nada, me hizo enojar”.

El marido vuelve a replicar: “Es mi familia”, pero su madre le responde: “Tu familia es mía, tú eres mío”.

@c4jimenez X

Esposo denunció un día después del crimen

De acuerdo con Antena 3, los resultados de la necropsia al cuerpo de Carolina Flores evidenciaron que la mujer presentaba 12 impactos de bala: seis en la cabeza y seis en el tórax.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención del caso fue que el esposo de la ex Miss presentó la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no el mismo día de la muerte, sino un día después de los hechos.

Tras ello, las autoridades se trasladaron hasta el departamento, donde encontraron una pistola calibre 9 milímetros, siete casquillos y cuatro balas deformadas.