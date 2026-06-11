Revolución ferroviaria en América: Los dos trenes bala que serán inaugurados para conectar importantes ciudades a más de 300 km/h

11 jun. 2026 - 12:32 hrs.

¿Qué pasó?

América vive el inicio de una verdadera revolución ferroviaria. Dos proyectos de trenes de alta velocidad, uno en Estados Unidos y otro en Brasil, avanzan en paralelo con el objetivo de transformar la movilidad de millones de personas y establecer nuevos estándares en el continente, superando por amplio margen los 300 kilómetros por hora.

Brightline West: Los Ángeles y Las Vegas en dos horas

Estados Unidos avanza en la construcción de Brightline West, un proyecto ferroviario de alta velocidad que busca unir las ciudades de Los Ángeles y Las Vegas mediante trenes capaces de alcanzar velocidades de hasta 320 kilómetros por hora. La iniciativa es considerada una de las obras de transporte más ambiciosas del país, con una inversión superior a los 12 mil millones de dólares, financiada mediante una combinación de recursos públicos y privados.

La futura línea ferroviaria tendrá una extensión cercana a los 350 kilómetros y seguirá en gran parte el trazado de la autopista Interestatal I-15, una de las rutas más transitadas del oeste de Estados Unidos. Los trenes serán eléctricos y permitirán realizar el trayecto entre Las Vegas y el área metropolitana de Los Ángeles en aproximadamente dos horas.

Actualmente, ese mismo recorrido suele tardar entre cinco y seis horas en automóvil durante períodos de alta demanda. Además de reducir los tiempos de viaje, las autoridades esperan que el proyecto contribuya a disminuir las emisiones contaminantes asociadas al transporte terrestre y aéreo. Si se cumplen los plazos previstos, Brightline West comenzará a operar a finales de 2029 y será el tren más rápido de América en ese momento.

Imagen generada con Inteligencia Artificial

El TAV de Brasil: el más rápido de todo el continente

Brasil ha anunciado la reanudación de su Tren de Alta Velocidad, o TAV, capaz de alcanzar los 350 kilómetros por hora, que cuando sea inaugurado en 2032 superará incluso al Brightline West estadounidense. El TAV conectará tres de las ciudades más importantes del país: Río de Janeiro, São Paulo y Campinas, cubriendo un recorrido total de 510 kilómetros. Esto colocaría a Brasil en la misma categoría de potencias ferroviarias a nievel mundial.

Uno de los beneficios más concretos del TAV será la reducción del tiempo de desplazamiento entre las metrópolis brasileñas. El trayecto entre Río de Janeiro y São Paulo, uno de los más transitados del país, quedaría cubierto en solo 1 hora y 45 minutos. El proyecto busca además aliviar la congestión vehicular en ese corredor, que hoy demanda varias horas por carretera.

Fechas que vienen en cada proyecto

2026: Conclusión de los estudios de factibilidad del TAV (Brasil).

2027: Inicio de las obras de construcción del TAV (Brasil).

2029: Inauguración de Brightline West (EEUU).

2032: Puesta en marcha del TAV (Brasil).