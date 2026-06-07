Keiko Fujimori lidera primeros resultados de elección presidencial en Perú

07 jun. 2026 - 22:38 hrs.

¿Qué pasó?

Los primeros sondeos a boca de urna y resultados preliminares de la elección presidencial en Perú dan una leve ventaja a Keiko Fujimori sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en una contienda marcada por la polarización política y la preocupación por la seguridad.

Durante la jornada electoral, ambos candidatos conversaron con Meganoticias abordando temas relacionados con la relación bilateral entre Perú y Chile, además de la lucha contra el crimen organizado.

Keiko Fujimori aseguró que buscará fortalecer la cooperación regional para enfrentar fenómenos como el narcotráfico y las bandas criminales transnacionales. "Lo que nosotros buscamos es, sobre todo, de cara a enfrentar la criminalidad organizada y el narcotráfico. Hay voluntad de que países como Ecuador, Perú, Chile y Colombia podamos trabajar de manera estrecha".

Por su parte, Roberto Sánchez descartó conflictos limítrofes pendientes con Chile y destacó la importancia de profundizar los lazos entre ambas naciones. "Perú y Chile hemos tenido relaciones amistosas de comercio transfronterizo. Nuestra línea de frontera no tiene nada pendiente, sino una relación de hermandad y de socios comerciales".

Consultado sobre la propuesta de establecer mecanismos de coordinación para enfrentar la migración irregular, Sánchez sostuvo:"Es importante que entre ambos países nos pongamos de acuerdo para anteponer el derecho y la buena vecindad".

La jornada también estuvo marcada por las declaraciones del exmilitar y político peruano Antauro Humala, quien reiteró su postura de "reivindicar para nosotros los territorios de Tarapacá y Arica. Esa es una posición doctrinaria del nacionalismo peruano".

La autoridad electoral peruana advirtió que el resultado definitivo podría tardar semanas debido a lo estrecho de la elección, en un nuevo reflejo de la fuerte división política que vive el país.