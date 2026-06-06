Poderoso sudamericano se arma: Sumará 20 modernos aviones de combate a su potente escuadrón

06 jun. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

Brasil anunció la adquisición de 20 nuevos aviones de combate Gripen, fabricados por la empresa sueca Saab, una compra que elevará a 56 el número de estas aeronaves en la Fuerza Aérea Brasileña.

La confirmación fue realizada el pasado 4 de junio en Estocolmo por el ministro de Defensa de Suecia, Pål Jonson, y se suma al contrato original firmado en 2014, mediante el cual el país sudamericano recibió 36 unidades.

Los nuevos aviones serían fabricados en territorio brasileño, lo que ampliaría la capacidad productiva local. En marzo de 2026, Brasil presentó el primer F-39E Gripen ensamblado en el país, en una ceremonia encabezada por el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La iniciativa suma un centro de inovación dedicado al desarrollo, evaluación y experimentación de nuevos sistemas y equipos destinados a mejorar la operación y futura evolución de los aviones de combate.

AFP

El ministro sueco evitó confirmar los montos y plazos de la operación, señalando que las negociaciones deben realizarse directamente entre el gobierno brasileño y la empresa fabricante.

No solo Brasil sumará nuevos aviones

Colombia también se encuentra en proceso de adquirir aviones Gripen E/F, tras la firma de una carta de intención por parte del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, Brasil mantiene el liderazgo en materia de defensa aérea dentro de América Latina.

AFP

Los Gripen E/F pertenecen a una generación avanzada de aviones de combate, diseñados para operar en entornos cada vez más modernos y exigentes. Entre sus principales características destacan:

Radares de última tecnología.

Sensores integrados.

Capacidad de combate en red.

Estas capacidades permiten detectar amenazas a mayores distancias, reducir los tiempos de reacción y coordinar operaciones con distintas ramas de las Fuerzas Armadas, fortaleciendo así la protección del espacio aéreo frente a eventuales conflictos.