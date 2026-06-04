Como "La Huérfana": Mujer de 37 años fingió ser una niña de 12 y fue adoptada por una familia en Brasil

04 jun. 2026 - 12:23 hrs.

¿Qué pasó?

Para dormir, Amanda Maria Souza de Oliveira necesitaba un chupete, una mamadera y su manta. Su familia adoptiva la arropaba, convencida de que cuidaba a Gabriele, una niña de 12 años que había escapado de una vida de abusos.

Pero Amanda tenía 37 años. El elaborado engaño que sostuvo por 14 meses era solo su última actuación en una larga carrera de engaños en todo Brasil, al puro estilo de la película "La Huérfana".

Engañó a una familia por un año

Según informó la Policía Civil brasileña, la mujer se presentó bajo el nombre de "Gabriele" y aseguró haber escapado del estado de Pará tras sufrir distintos tipos de maltrato.

Su historia generó empatía entre integrantes de una comunidad religiosa, quienes comenzaron a ayudarla económicamente y a buscarle un lugar donde vivir.

Con el paso de los meses, una familia decidió recibirla en su hogar y tratarla como a una hija. Incluso llegaron a celebrar su supuesto cumpleaños número 12 y querían iniciar un proceso de adopción formal.

Afirmaba ser autista y se introducía agujas en el cuerpo

De acuerdo con la investigación, la mujer adoptó diversos comportamientos infantiles para convencer a quienes la rodeaban. Usaba chupete, mamadera y una manta para dormir. Además, hablaba con una voz más aguda, simulaba crisis de angustia y afirmaba padecer autismo.

También justificaba su apariencia adulta asegurando que durante su infancia había sido obligada a consumir hormonas debido a los abusos sexuales que supuestamente sufrió.

Según los investigadores, evitaba asistir a la escuela y rechazaba cualquier trámite que requiriera presentar documentos de identidad, argumentando que temía ser encontrada por su supuesto padre abusivo. Incluso, en un caso anterior llegó a asegurar que fue víctima de rituales satánicos y en una ocasión se introdujo más de 100 agujas en su cuerpo.

La denuncia que destapó el caso

La situación cambió cuando un familiar de la pareja que la acogía comenzó a desconfiar de su historia y decidió alertar a las autoridades. Así, la policía comprobó que la supuesta niña no tenía 12 años y que tampoco utilizaba su verdadero nombre.

La mujer fue identificada como Amanda Maria Souza de Oliveira, nacida el 10 de junio de 1988, y el pasado martes fue detenida por los delitos de fraude y suplantación de identidad.

La investigación reveló además que no era la primera vez que Amanda recurría a este tipo de engaños. En 2023 fue arrestada en el estado de Río de Janeiro bajo el mismo modus operandi. Según documentos judiciales y policiales brasileños, también existen antecedentes de hechos similares en otros estados del país.

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