Construyen el río artificial más largo de América Latina: Tendrá 145 km y llevará agua a una de las zonas más secas

01 jun. 2026 - 18:45 hrs.

¿Qué pasó?

En una zona donde las altas temperaturas, la escasez de lluvias y las sequías prolongadas forman parte de la vida cotidiana, una obra promete cambiar el paisaje por completo. En el noreste de Brasil avanza la construcción de un gigantesco río artificial que busca llevar agua a una de las regiones más áridas del país y mejorar el acceso al recurso para millones de personas.

Se trata de una de las obras hidráulicas más ambiciosas de América Latina. El proyecto, impulsado por el Gobierno del estado de Ceará, contempla la construcción de un río artificial de más de 145 kilómetros de extensión, pensado para garantizar el abastecimiento de agua en sectores históricamente afectados por problemas de suministro.

La iniciativa se llama Cinturón de las Aguas de Ceará (CAC) y, según las autoridades, alcanzó un 91% de avance físico hacia finales de 2025. La proyección es que las obras finalicen durante junio de 2026.

El río artificial más largo del continente

El megaproyecto busca enfrentar un problema que durante décadas ha marcado a distintas comunidades del noreste brasileño: la falta de acceso estable al agua para el consumo humano y para actividades productivas, como la agricultura y la ganadería.

La infraestructura contempla una red de canales artificiales de gran escala, además de sistemas de bombeo, distribución, reservorios y conexiones hidráulicas diseñadas para trasladar el recurso hacia zonas donde históricamente ha sido escaso.

www.srh.ce.gov.br

El agua se capta desde la presa de Jati, vinculada al Eje Norte del Proyecto de Integración del Río San Francisco. Desde ese punto, el caudal recorrerá distintas regiones hasta llegar a las nacientes del río Cariús, en el municipio de Nova Olinda.

El objetivo: abastecer una de las zonas más secas

El desafío no es menor. El noreste de Brasil enfrenta desde hace años condiciones marcadas por temperaturas elevadas, lluvias irregulares y largos periodos de sequía, lo que ha convertido el acceso al agua en un tema estratégico para miles de familias.

Por eso, el avance del Cinturón de las Aguas de Ceará aparece como una de las principales apuestas para asegurar el suministro de agua en sectores donde el recurso ha sido limitado durante años.

Con más de 145 kilómetros de extensión y tecnología diseñada para distribuir agua a gran escala, el proyecto busca modificar el acceso al recurso en una de las zonas más afectadas por la escasez de agua en América Latina.