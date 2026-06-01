Indemnización por años de servicio: ¿En qué consistiría el cambio que propone la Sofofa?

01 jun. 2026 - 16:03 hrs.

¿Qué pasó?

Según los últimos datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas, Chile enfrenta una tasa de desempleo de 9,1%, con las mujeres llegando al 10,5%.

Fue en ese contexto en que la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), liderada por Rosario Navarro, elaboró un documento con cinco propuestas concretas para dinamizar el mercado laboral.

El documento fue entregado al ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, en la mesa de reactivación laboral.

Una de las propuestas se enfoca en modificar el funcionamiento de la indemnización por años de servicio (IAS), que el gremio considera que actualmente genera costos que pueden desincentivar nuevas contrataciones y reducir la movilidad dentro del mercado laboral.

Cambios a la IAS

Este aspecto propone reemplazar la indemnización por años de servicio (IAS) por un aporte al trabajador sin importar el motivo del término del contrato, tales como renuncia, vencimiento de plazo o mutuo acuerdo.

Cabe mencionar que esta modificación aplicaría solo para nuevos trabajadores, siendo su objetivo asegurar el dinamismo laboral.

Los empleadores deberán aportar mensualmente un porcentaje a una cuenta individual del trabajador dentro del Seguro de Cesantía, suma que el trabajador podrá cobrar al finalizar su relación laboral con la empresa.

Además, el gremio aclara que no se trata de un mecanismo nuevo:

"El artículo 164 del Código del Trabajo ya contempla una indemnización a todo evento de forma voluntaria, con el mismo porcentaje de cotización del 4,11%. Lo que se propone es extender y hacer regla general ese mecanismo existente para todas las nuevas contrataciones indefinidas", señala el documento.

Otras propuestas de la Sofofa

Sala cuna universal

Apunta a eliminar el requisito de 20 trabajadoras y extender el derecho a todos los trabajadores con hijos menores de dos años, financiado con un fondo de cotización del empleador y aporte fiscal en caso de déficit.

El gremio pide que se elimine la obligación exclusiva del empleador, algo que el proyecto actualmente en tramitación no contempla así: "Sin certeza jurídica plena, el sistema introduce un costo indefinido que ninguna empresa puede presupuestar", indica la propuesta.

Jornada laboral flexible

En el marco de la reducción gradual de 44 a 42 horas semanales, se propone incorporar más herramientas para distribuir el tiempo de trabajo que se adapten a las necesidades particulares de las diferentes industrias.

Incluye actualizar el Reglamento sobre Sistemas de Jornadas Excepcionales, ampliar las bandas horarias de las que actualmente solo pueden hacer uso los cuidadores de menores de 12 años, y avanzar en contratos con remuneración por hora.

Capital humano

Reformular el sistema de formación para conectarlo con las necesidades reales del mercado, con foco en inteligencia artificial, digitalización y transición verde. Para esto se prpopone ofrecer más cursos masivos, gratuitos y en línea.

Empleo joven

Fortalecer la formación dual para cerrar las brechas de la educación técnico profesional en el ingreso al mercado laboral, fortaleciendo a las empresas como espacios de práctica, con incentivos tributarios para financiar tutorías, capacitación y acompañamiento de estudiantes.

El objetivo declarado de la agenda, según el propio documento, es más amplio: "Ampliar la base laboral —integrando activamente a mujeres, jóvenes y adultos mayores—, enfrentar el desempleo y reducir de manera drástica la informalidad que hoy golpea al 25% de los ocupados", señala.

Y se agrega: "Buscamos incentivar empleos formales, sostenibles y de alta productividad, regulados por un marco normativo claro y flexible".

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