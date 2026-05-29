Pago del Subsidio Empleo Joven: ¿Quiénes reciben el pago?

29 may. 2026 - 17:00 hrs.

El Subsidio Empleo Joven, también conocido como SEJ, es un beneficio monetario que entrega el Estado para mejorar los ingresos de sus beneficiarios.

Gracias a la entrada en vigencia de la nueva ley del Subsidio Unificado de Empleo (SUE), ya no se reciben nuevas postulaciones al SEJ.

Según lo reseñado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), próximamente se informarán más detalles respecto al funcionamiento del nuevo beneficio, que se contemplaría de forma integral para optimizar la entrega de recursos gubernamentales.

¿Quiénes reciben el pago del Subsidio Empleo Joven?

Quienes reciben el pago del Subsidio Empleo Joven son los trabajadores dependientes e independientes, que tengan cotizaciones al día, pertenezcan al 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH), y que se encuentren entre las edades de 18 y menos de 25 años.

Además de los trabajadores, el aporte monetario también puede ser recibido por el empleador en cuestión, de forma tal que se incentive la incorporación laboral.

El informe sugiere que, en tal caso, el empleador recibiría un monto equivalente a un tercio del monto que recibe el beneficiario, siempre y cuando tenga pagadas las cotizaciones previsionales correspondientes a ese empleado.

Así funciona el pago del SEJ

El pago del SEJ se contempla de forma anual y se hace efectivo en el mes de agosto, con base en todas las rentas brutas recibidas el año anterior.

En el caso de que el beneficiario así lo requiera, puede acceder a adelantos mensuales, que corresponderían a anticipos del pago anual y que serían equivalentes al 75% del total del beneficio. El porcentaje restante se paga en la fecha del pago anual, momento en el cual se realiza el proceso de reliquidación, que gestiona el cálculo anual del beneficio.

Quienes optan por adelantos mensuales deben ser conscientes de que pueden estar sujetos a tener que devolver dinero recibido en exceso, producto del cálculo anual del beneficio.

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