La historia de don Arturo, el adulto mayor que volvió al colegio para aprender a leer y escribir a sus 78 años
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Arturo Bello, un adulto mayor de 78 años, decidió regresar al colegio con una meta clara: aprender a leer y escribir.
Durante su infancia, Arturo no pudo terminar sus estudios, ya que debió trabajar para ayudar a su familia. “Me sacaron porque éramos muchos. Éramos nueve. Mi mamá me sacó para ir a trabajar. Era jardinero, trabajaba en las casas, hacía jardines y aseo”, relató.
A lo largo de su vida también se dedicó al ciclismo y, hasta el día de hoy, continúa practicando este deporte y forma parte del club Los Cóndores.Ir a la siguiente nota
Está en segundo básico
Actualmente cursa segundo básico en el Instituto Fermín Vivaceta, de la comuna de Lo Barnechea. En el video compartido se puede ver a Arturo junto a su kit de estudios de Junaeb que lo acompañará en este importante desafío.
La historia fue difundida por la Municipalidad de Lo Barnechea, desde donde destacaron su esfuerzo y perseverancia, compartiendo su testimonio como una forma de motivar a otros vecinos a retomar aquellos sueños que quedaron en pausa.
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