La historia de don Arturo, el adulto mayor que volvió al colegio para aprender a leer y escribir a sus 78 años

29 may. 2026 - 18:02 hrs.

¿Qué pasó?

Arturo Bello, un adulto mayor de 78 años, decidió regresar al colegio con una meta clara: aprender a leer y escribir.

Durante su infancia, Arturo no pudo terminar sus estudios, ya que debió trabajar para ayudar a su familia. “Me sacaron porque éramos muchos. Éramos nueve. Mi mamá me sacó para ir a trabajar. Era jardinero, trabajaba en las casas, hacía jardines y aseo”, relató.

A lo largo de su vida también se dedicó al ciclismo y, hasta el día de hoy, continúa practicando este deporte y forma parte del club Los Cóndores.

Está en segundo básico

Actualmente cursa segundo básico en el Instituto Fermín Vivaceta, de la comuna de Lo Barnechea. En el video compartido se puede ver a Arturo junto a su kit de estudios de Junaeb que lo acompañará en este importante desafío.

La historia fue difundida por la Municipalidad de Lo Barnechea, desde donde destacaron su esfuerzo y perseverancia, compartiendo su testimonio como una forma de motivar a otros vecinos a retomar aquellos sueños que quedaron en pausa.