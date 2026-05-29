Todas las vidas del "Chicorty": el narco que tuvo en vilo a Lo Valledor

29 may. 2026 - 17:05 hrs.

Hay un pasaje en Pedro Aguirre Cerda que no figura en ningún aviso de arriendo. No tiene fama de calle limpia, ni antejardines con flores. Lo Valledor 3538 es una casa tosca, de dos pisos, con cierre de madera café y fierros negros, y si uno llega y se queda parado afuera el tiempo suficiente, ve entrar y salir personas que no se demoran más de un minuto adentro. Entran con las manos vacías y salen con manos en los bolsillos y miradas nerviosas.

Los vecinos saben. Llevan años como testigos silenciosos. Entre 2020 y 2025, 19 denuncias llegaron al Programa Denuncia Seguro desde ese mismo pasaje. Diecinueve veces alguien tomó un teléfono, escribió una dirección y apretó enviar, probablemente desde la pieza del fondo, con el volumen bajo. Diecinueve veces aparecía el mismo nombre: Byron Labarca Morales. “Chicorty”, como lo llaman en el hampa.

El 3 de marzo de 2025, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur firmó una orden de investigar y, por fin, para esas familias el Departamento Antidrogas OS7 de Carabineros empezó a trabajar.

El que no vive aquí

Byron Labarca Morales nació el 20 de julio de 1999. Tiene 25 años y un apodo que para algunos resulta chistoso, el “Chicorty”. No vive en Lo Valledor 3538, aunque la casa está a nombre de su abuela materna —fallecida en marzo de 2023— y él aparece vinculado a ese inmueble en cada registro policial disponible.

El departamento donde figura en el Registro Civil queda en Morandé 696, en pleno centro de Santiago. Pero para los investigadores los investigadores es más fácil encontrarlo en otra parte: el estacionamiento del Casino Monticello a las cuatro de la mañana, conduciendo un BMW X6 blanco que está inscrito a nombre de un tercero, o en el distrito de lujo del mall Parque Arauco un lunes al mediodía.

También se le ha pesquisado en un departamento del piso 13 de un edificio en Avenida Centenario, en San Miguel. En Buin, en una propiedad de Camino Padre Hurtado, donde lo fotografían rodeado de gente y con un Maserati Levante negro estacionado en la entrada.

En sus redes sociales —que no están en privado— aparece en París con sus dos hijos. El mayor tiene 7, la menor tan sólo un año. Los comentarios de TikTok le preguntan por cuántos kilos de merca vendía. Él no responde, pero tampoco borra nada.

La abuela ya no está. La casa sigue en pie. Y el negocio continúa funcionando.

Arquitectura del pasaje

Un punto de venta de drogas no se sostiene solo. Lo que el OS-7 de Carabineros fue desentrañando tras meses de vigilancia, interceptaciones telefónicas, micrófonos instalados con autorización judicial y cámaras discretas, tiene la estructura de una empresa pequeña y eficiente.

En el primer piso de Lo Valledor 3538 —o a pocos metros de ahí, en la casa de la esquina que los propios implicados llaman “la casa club”— operan turnos de 6 horas. La rotación la explica uno de los sujetos grabados por el micrófono instalado el 12 de mayo de 2025: Moisés de 8 AM a 14 PM, él de 14 a 20, el Chamo de 20 a 2 AM, Wilson desde las 2 AM en adelante. Cuatro turnos. 24 horas. Sin feriados.

A.C.G, alias el Chico Malo, es quien abastece el punto cuando Byron no puede. 35 años, apodo sin ambigüedad, antecedentes previos por conducción con placa oculta. Se presenta en Lo Valledor con bolsas de ketamina y cocaína ya dosificadas: “30 ketas y pases”, dice en una de las grabaciones. También hace la caja chica: descuenta los gastos de alimentación, revisa que los números cuadren, llama al “enano” (Chikorty) si algo no sale.

Lo que dice el micrófono

La autorización judicial para instalar un dispositivo captador de audio en el interior del inmueble llegó el 7 de mayo de 2025. El 12 de mayo se ejecutó. Lo que quedó grabado en los días siguientes es, en términos judiciales, evidencia. En términos humanos, es algo más difícil de clasificar.

El día de la intervención, mientras Carabineros instalaba el equipo, los ocupantes del pasaje alcanzaron a arrancar. Esa tarde, de vuelta en la casa, un sujeto hace el inventario de lo que quedó: “300 de la rosada, 5 de la que pasa Sebastián, 250 de la blanca, 110 de la diez.” Es el conteo del stock de drogas que sobrevivió al allanamiento. Luego alguien llega y dice que el Chicorty siempre supo que en cualquier momento los iban a “reventar.”

En otro audio del mismo día, Byron entra con polerón azul y empieza a contar billetes sobre la mesa. La cámara lo registra. Las cuentas le dan: ese día, en 8 horas de turno, se vendieron 660 mil pesos solo en cocaína y un millón en ketamina. En un día completo, dice el audio, salen entre un millón ochocientos y dos millones de pesos.

El Panda cuenta historias

Uno de los registros captados habla de un secuestro. Mientras un grupo de hombres ocupa el living de la casa de la esquina bien entrada la noche, alguien relata con lujo de detalles un secuestro. Una persona amarrada de pies y manos con scotch. Golpes. Una zanja con agua. Un disparo final. Luego el departamento de la víctima, donde el Panda entra a buscar efectivo y sale con cordones de oro de 180 gramos, diamantes guardados en un doble fondo, un Invictus y una colección de zapatillas que distribuye entre sus amigos.

Los investigadores no encontraron coincidencia con ninguna causa en los sistemas de Carabineros. Quizás la víctima nunca denunció. Quizás aún no aparecía o quizás fue solo un invento de los antisociales.

Maserati y brazalete

El 28 de mayo de 2025, Byron llega a Lo Valledor con noticias: en la casa de Buin, los “ratis” andaban sacándole fotos desde afuera. Le quedan diez días de brazalete electrónico. Tiene dos camionetas —una Jeep SRT y una Maserati Levante— y no quiere meter ninguna al pasaje para no levantar sospechas.

También tiene, según dice en uno de los audios, un pasaporte prestado que usa para viajar. Uno que no es el suyo. “Ya he viajado hasta por el aeropuerto con él. Pasa piola”, se ríe.

En otro fragmento, Careloco habla de que entre él y el Enano juntan plata para comprar cajas de balas a un funcionario de la PDI. “Le voy a pasarle su moneíta pa que compremos más cajitas de balas”, dice. Y más adelante: “Suena, suena, suena: homicidio, homicidio, balazo. Ese weon es malo, compañero”. Quien habla o desvaría, los policías no saben, es el Byron.

El robo del mediodía

El 30 de mayo de 2025, Byron llega a Lo Valledor con una bolsa. Está animado. Esa tarde, él y un grupo que incluye al Panda, al Julito y un tercero apodado el Huevo asaltaron a una persona que llevaba dinero en efectivo en una camioneta. Robaron entre 34 y 60 millones de pesos, según distintos testimonios grabados. La plata venía en billetes de mil, “puro molido,” dice Byron mientras los muestra en una videollamada.

Al día siguiente, la 52° Comisaría de Rinconada de Maipú recibió la denuncia de un tal R.E.M.A. por robo con intimidación. Los investigadores cotejaron la narración con los audios. Coincidían.

Las diligencias

Una de las piezas clave de la indagatoria contra el “chikorty” es un documento del Departamento Antidrogas OS7 que tiene 152 páginas. Al final, hay una solicitud formal al Fiscal Guillermo Adasme Corbalán de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur: órdenes de detención para Byron Labarca Morales, es el resultado de 14 meses de trabajo, desde la primera vigilancia discreta del 6 de marzo de 2025 hasta la fecha en que el informe llega a manos del fiscal.

Un total de 14 meses en que el negocio siguió abierto, los turnos se cumplieron y los billetes de mil pesos siguieron cambiando de mano a la entrada de una casa que lleva cinco años en los reportes del sistema, a nombre de una mujer que murió hace dos años, en un pasaje del que nadie quiere dar la cara.

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