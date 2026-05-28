Casas patrimoniales abandonadas y tomadas preocupan en Santiago: Vecinos alertan por inseguridad y deterioro

28 may. 2026 - 21:50 hrs.

¿Qué pasó?

En Santiago, varias viviendas patrimoniales construidas a comienzos del siglo pasado permanecen abandonadas, tomadas o en evidente deterioro.

Vecinos de distintos barrios han advertido que estos inmuebles se han transformado en focos de conflictos, incendios y ocupaciones ilegales, mientras algunos proyectos buscan recuperar parte de estas estructuras históricas.

Mega Investiga recorrió sectores como Barrio República, Plaza Brasil y el centro de Santiago, donde constató el estado de diversas propiedades.

Vecinos advierten problemas en barrios patrimoniales

En Barrio República, residentes manifestaron preocupación por el estado de una casona abandonada que, según denunciaron, se ha convertido en un punto conflictivo para el sector.

“Es foco de delincuencia, es peligroso transitar por esta vereda en horario nocturno”, afirmó Patricio Navarro, dirigente vecinal del barrio, quien además relató problemas por fiestas, peleas y ruidos en el lugar.

En Avenida Matta y también en las cercanías de Plaza Brasil, vecinos describieron situaciones similares en inmuebles ocupados. Según relataron, algunas de estas propiedades son utilizadas por grupos de personas que permanecen en el lugar durante gran parte del día y la noche.

“Entendemos que muchas veces los incendios que se producen son justamente porque hay mucha gente viviendo en una sola propiedad”, sostuvo Miguel Ángel Durán, vocero de Vecinos Unidos del Barrio Mata.

Durante el recorrido se ingresó a una casona tomada en Barrio República, donde actualmente viven seis personas.

Uno de sus ocupantes aseguró que el lugar se encontraba abandonado antes de ser habitado y reconoció que entienden las molestias de los vecinos por situaciones ocurridas anteriormente.

Medidas ante el patrimonio en estado de abandono

Desde el municipio de Santiago señalaron que la recuperación de este tipo de inmuebles representa un desafío de largo plazo debido al deterioro, las ocupaciones y las restricciones patrimoniales existentes.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, afirmó que "los sectores patrimoniales suelen ser las más afectados" porque muchas veces terminan siendo ocupadas por grandes grupos de personas y presentan riesgos de incendio debido a instalaciones irregulares.

También indicó que actualmente se discuten medidas para incentivar la conservación de estos espacios mediante subsidios, fondos patrimoniales y beneficios tributarios orientados a facilitar su recuperación.

Proyecto busca recuperar edificio histórico

Un proyecto privado promete rescatar "la superioridad estética del siglo pasado con la comodidad del presente".

Se trata de un edificio abandonado desde 1988 en calle Bandera que busca ser recuperado mediante un proyecto inmobiliario que contempla cerca de 200 departamentos y que, según se indica preliminarmente, se busca que cuando esté listo pueda ser adquirido mediante el subsidio DS19.

El inmueble, construido a comienzos del siglo XX, conserva elementos originales como ascensores, mosaicos y estructuras de hormigón.

“Creo que Santiago centro es muy bonito, los chilenos lo miramos siempre como un poco a huevo el centro, pero en verdad espectacular”, señaló Lucas Galán, fundador de una inmobiliaria dedicada a restaurar propiedades.