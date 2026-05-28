Nuevos incidentes afuera del Instituto Nacional: Overoles blancos lanzan bomba molotov contra equipo de prensa

28 may. 2026 - 11:39 hrs.

¿Qué pasó?

La rutina de la mañana en el centro de Santiago volvió a interrumpirse este jueves en las afueras del Instituto Nacional. Cuando peatones avanzaban por la Alameda y estudiantes comenzaban a llegar al sector, un grupo de encapuchados con overoles blancos salió desde el establecimiento y comenzó a lanzar bombas molotov hacia la vía pública.

Molotov cayó a metros de periodista

Todo ocurrió pasadas las 09:00 horas y hasta el lugar llegó un equipo de Radio Bío Bío para registrar lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando uno de los artefactos incendiarios fue lanzado en dirección al periodista de dicho medio, pero felizmente el objeto cayó a pocos metros del profesional.

El periodista no resultó lesionado. Tampoco se reportaron peatones heridos, aunque por el lugar había un alto tránsito de personas, debido al horario.

Actuar del Carabineros

Personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros debió actuar, por lo cual se cortó el tránsito en la Alameda, a la altura de Manuel Rodríguez, mientras se intentaba contener la situación y despejar el sector.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas por estos hechos, mientras continúan las diligencias para identificar a quienes participaron de los incidentes ocurridos fuera del establecimiento.

“Son acciones gravísimas”

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, abordó lo ocurrido y apuntó a las responsabilidades detrás de estos episodios.

“Están los equipos trabajando en eso. El famoso tema de los overoles blancos es tremendamente grave y tanto el Ministerio de Justicia como el de Educación están trabajando junto a Carabineros para establecer las responsabilidades y perseguir este tipo de acciones que destruyen la educación pública”, señaló la autoridad regional.

Codina vinculó este episodio con otros hechos recientes ocurridos en Santiago. “Son acciones gravísimas. Vimos también cómo se produjo el día de ayer (miércoles) con el bus. Esto es un atentado, estas cosas no se van a tolerar y esperamos que la acción de Carabineros logre dar con los responsables”, sostuvo.

Insistió además en el impacto que estos hechos tienen sobre quienes circulan por el sector. “Lo que se hace es poner en riesgo a las personas. Esto es un atentado, son cosas que no se van a tolerar”, afirmó.

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