Detienen a dos estudiantes por lanzar bombas molotov frente al Instituto Nacional: Uno de ellos es alumno del establecimiento

31 mar. 2026 - 18:06 hrs.

¿Qué pasó?

Dos estudiantes fueron detenidos tras una serie de desórdenes ocurridos este martes en cercanías del Instituto Nacional. Ambos son acusados de lanzar artefactos incendiarios tipo molotov en la vía pública.

Se incautaron elementos para la fabricación de bombas molotov

El incidente se registró en la intersección de Alameda con Arturo Prat, en donde los estudiantes manipularon y arrojaron bombas Molotov. La situación generó riesgo tanto para peatones como para personal policial presente en el lugar.

Durante el procedimiento, se incautaron diversas especies presuntamente utilizadas por los detenidos. Entre ellas se encontraron prendas de vestir como polerones, pantalones de buzo, guantes y capuchas, además de otros elementos asociados.

También se decomisó una botella con un líquido aparentemente acelerante y una mecha en su interior.

¿Quiénes son los dos detenidos?

Uno de los detenidos corresponde a un menor de edad de 16 años, quien es estudiante del Liceo Juan Gómez Catalán, de la comuna de Estación Central.

El segundo imputado es un alumno de 18 años, quien cursa cuarto medio en el mismo Instituto Nacional.

Ambos fueron detenidos por el delito de lanzamiento y manipulación de artefactos incendiarios. Durante la jornada de este martes, pasaron a su segundo control de detención ante la justicia.