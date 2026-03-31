Decretan prisión preventiva para estudiante imputado por mortal ataque en colegio de Calama

31 mar. 2026 - 14:53 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes se decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el estudiante acusado de asesinar a una inspectora y herir a otras cuatro personas dentro de un colegio en la comuna de Calama, región de Antofagasta.

El crimen se produjo el viernes 27 de marzo, y la víctima fatal corresponde a una mujer e 59 años, quien fue apuñalada. El agresor también atacó y dejó en riesgo vital a una paradocente y a un alumno de segundo medio. Además, hay otros dos menores heridos.

Prisión preventiva para el imputado

El Ministerio Público le imputó a Hernán Meneses, de 18 años de edad, los delitos de homicidio calificado consumado, cuatro homicidios frustrados, infracción a la ley de armas, tenencia de artefacto y porte de arma corto punzante.

La fiscalía solicitó su prisión preventiva argumentando que el detenido es un peligro para la sociedad y la seguridad de las víctimas. La petición fue acogida por el Juzgado de Garantía de Calama, que además fijó un plazo de investigación en 180 días.

Encuentran escabrosos detalles en cuaderno

Durante la audiencia, el fiscal Eduardo Peña reveló cómo Meneses, en un cuaderno que mantenía en su casa, planificó detalladamente su actuar y también lo justificó, señalando que era motivado por el odio, el capitalismo y la misantropía.

Entre los aspectos más relevantes que se expusieron fue que el imputado tenía como objetivo a estudiantes de primero básico, sin embargo, atacaría a cualquier persona que se interpusiera en su camino. Su intención era agredir a cuatro personas.

Asimismo, calificó la jornada de la matanza como "Día de ira", fijando incluso como fecha límite para su ejecución el 15 de mayo. Y que no pretendía sobrevivir, ya que su objetivo era ser abatido por un funcionario de Carabineros.