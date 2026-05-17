"La Porotito Verde" y su radical cambio de vida: Alejada de la TV trabaja como ejecutiva comercial

17 may. 2026 - 12:28 hrs.

Alejada de la televisión, María José Campos —conocida como “La Porotito Verde” tras su paso por Morandé con Compañía— dio un giro a su carrera y hoy trabaja en un rubro completamente distinto: Se desempeña como ejecutiva comercial en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

En conversación con el programa Todo Va a Estar Bien, de Vía X, la exfigura televisiva abordó su presente laboral y familiar, detallando cómo ha sido este cambio de rumbo lejos de las comunicaciones.

Su trabajo actual y el desafío de vender AFP

“Soy mamá, hago clases, estoy con mi hija... Tengo un trabajo estable... Estoy trabajando en una AFP, esa es mi pega para las lucas”, contó La Porotito Verde en el espacio.

En ese contexto, profundizó en las dificultades que ha enfrentado en su rol como ejecutiva comercial, especialmente considerando la percepción que existe sobre este tipo de instituciones.

“Un vendedor es tremendo personaje. Así me lo tomé para aprender. Porque me costaba mucho. ¿Cómo te abordo?, ¿cómo llego?, siento que te molesto. Además de que, convengamos, la AFP representa lo que odiamos del sistema. Era súper difícil y tuve que desprejuiciarme de todo eso. Mi pega hoy es remota y eso me permite seguir siendo la mamá que quiero ser", dijo.

Campos explicó que la mayor parte de su trabajo se realiza a distancia, aunque intenta generar instancias presenciales para fortalecer la confianza con potenciales clientes.

“Algunos (clientes), muy pocos, son presenciales. Lo que más busco es poder abrirme un espacio en empresas porque presencialmente genera más confianza. Por teléfono, a mucha gente le da miedo que sea una estafa, o te cortan porque no tienen tiempo; soy el último eslabón de la cadena de sus prioridades”.

El peso de su personaje televisivo

La exintegrante de Morandé con Compañía también abordó cómo su pasado en televisión influye en su trabajo actual, especialmente cuando es reconocida por clientes.

“El personaje genera más confianza, pero además yo no podría dormir tranquila si le mintiera a la gente. Cuando tomé la decisión de entrar a lo que entré fue porque estudié las siete existentes y, en realidad, en la AFP que estoy es la que tiene mejor rentabilidad versus la comisión", afirmó.

Finalmente, la actriz explicó qué la impulsa en esta nueva etapa, marcada por la estabilidad y su rol como madre.

“Es obligación tenerla, entre que la tengas en la más cara, rentando poco; a que la tengas conmigo y que yo sea tu ejecutiva... Parto todos los meses de cero. Ahí estoy, viendo que a mi hija y mi mamá no les falte nada”, cerró.

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