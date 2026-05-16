"Le digo que disfrute porque está en su mejor momento": Kanela tras relación de su hijo Bastián con Laura Prieto

16 may. 2026 - 16:00 hrs.

El cantante tropical, Kanela, abordó el comentado romance entre su hijo, Bastián Muñoz, más conocido como “Bimza”, y la actriz uruguaya Laura Prieto, relación que se ha convertido en uno de los temas más comentados de un reality show.

El líder de Noche de Brujas aseguró que la situación no lo tomó por sorpresa y reconoció que entiende perfectamente la conexión entre ambos participantes, pese a la diferencia de edad de 17 años.

¿Qué dijo Kanela?

“Es simpatiquísima y me parece guapísima, guapísima”, comentó el artista sobre Laura Prieto, agregando incluso que, de haber estado soltero, él también “se la habría jugado” por ella.

Según explicó el cantante, conocía previamente a la actriz debido a encuentros en distintos programas de televisión, por lo que no le sorprendió que surgiera una cercanía con su hijo dentro del encierro.

“Es joven, es guapo, tiene su onda y está viviendo una etapa intensa”, señaló sobre Bastián, destacando además que el romance se dio en un contexto donde “afloran muchos sentimientos”.

Por otra parte, comentó que inicialmente pensaba que su hijo retomaría la relación que mantenía con Catalina Gaete antes del reality, aunque finalmente el vínculo con Laura terminó tomando fuerza.

El consejo de Kanela a su hijo

Consultado sobre qué consejo le daría como padre, el músico fue claro: disfrutar el momento. “A él le digo que disfrute, porque está en su mejor momento”, afirmó, dejando en evidencia el respaldo que le entrega a su hijo en medio de esta mediática relación.

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