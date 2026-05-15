Trini Neira y la "maldición" que llevó a su quiebre con Bimza

15 may. 2026 - 08:37 hrs.

Trini Neira sorprendió tras revelar que vivió en carne propia la supuesta “maldición” de viajar a Brasil en pareja y terminar la relación poco tiempo después.

Las declaraciones surgieron durante un reciente capítulo del programa Déjalo Pasar, de Once Stream, donde compartía panel junto a Carlos Meneses y Cata Days.

Fue en medio de una conversación sobre conflictos amorosos cuando Meneses lanzó una llamativa teoría: “No sé si ustedes sabían, pero hay como una maldición que dice que si es que tú viajas a Brasil con tu pareja, terminas”, comentó.

La reacción de Trini Neira fue inmediata.

Trini Neira confirmó que hablaba de su quiebre con Bimza: “Sí, a mí me pasó”, respondió entre risas.

Las palabras de la influencer rápidamente generaron repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios asociaron sus dichos con el término de su relación con Bimza, cuyo nombre real es Bastián Muñoz.

Incluso, Carlos Meneses reforzó la teoría asegurando que había múltiples testimonios similares en internet: “Hay mucha gente diciendo lo mismo, que viajan a Brasil con el pololo o la polola y después llegan a Chile y terminan”, afirmó.

Fue ahí cuando Trini volvió a confirmar la experiencia: “A mí me pasó, sí es verdad, lo reconfirmo. Yo me fui a Brasil hace meses y llegué y…”, señaló con complicidad.

Aunque inicialmente evitó mencionar directamente a su expareja, posteriormente aclaró que efectivamente hablaba de su última relación amorosa.

Además, reconoció que conocía previamente esta supuesta teoría, por lo que cree que pudo influir psicológicamente durante el viaje: “Yo ya sabía, no es como que me hayan dicho en el momento, yo sabía sobre la maldición, entonces yo creo que lo tenía en la cabeza”, explicó.

El viaje a Brasil y la polémica con Bad Gyal

Las declaraciones hicieron recordar el viaje que Trini Neira y Bimza realizaron durante el verano pasado, cuando pasaron Año Nuevo en Brasil compartiendo registros en playas, fiestas y distintos panoramas turísticos.

En ese entonces, ambos atravesaban una etapa estable de su relación, pese a las constantes reconciliaciones y quiebres que habían marcado su romance.

Meses antes incluso habían reaparecido juntos públicamente en los Premios Cordillera, donde confirmaron que se habían dado una nueva oportunidad: “Fue una sorpresa”, comentó Trini en aquella ocasión.

Sin embargo, el viaje también estuvo marcado por una polémica con Bad Gyal, todo comenzó luego de que la influencer compartiera una publicación donde expresó su decepción tras conocer a la artista: “Qué desilusión y a mí que me gustaba mucho”, escribió.

La situación escaló rápidamente en redes sociales y llevó a que la cantante española respondiera públicamente: “Le pedí que si podía ser un selfie. Se lo tomó. Tuvo su foto. Le di las gracias. Ella a mí también”, explicó Bad Gyal.

Posteriormente, Trini realizó una transmisión en vivo donde entregó su versión de los hechos: “Yo solo compartí la verdad: que fue un mal rato”, sostuvo.

El presente de Bimza en “Vecinos al límite”

Mientras el quiebre vuelve a instalarse en redes sociales, Bimza enfrenta un nuevo escenario mediático dentro del reality Vecinos al límite, el influencer ha protagonizado diversas polémicas y acercamientos sentimentales dentro del programa, especialmente luego de las declaraciones de Cata Gaete.

La participante aseguró haber mantenido relaciones sin protección con él y reconoció preocupación ante un eventual embarazo: “Ahora tengo que estar preocupada de pedir un test de embarazo”, confesó.

Además, en próximos episodios también se mostrará una creciente cercanía entre Bimza y Laura Prieto, así lo confirman fotos filtradas del reality de Canal 13, donde ambos compartirán distintos momentos dentro de la llamada “Casa de Lujo”, incluyendo una conversación en un jacuzzi donde comienzan los coqueteos.

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