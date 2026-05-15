El romance más inesperado: Bimza, Laura Prieto y los 17 años que a nadie le importaron

15 may. 2026 - 01:01 hrs.

La historia empieza como casi todas las del reality: con alguien mirando a alguien desde lejos. Pero en este caso, el que miró lo hizo muy rápido y sin titubear.

Bastián Muñoz, conocido como Bimza, tiene 23 años, es hijo del cantante Kanela y ya había protagonizado acercamientos con otras participantes del encierro de de "Vecinos al límite" antes de que llegara Laura Prieto. Primero hubo algo con Catalina Gaete. Luego coqueteos con otra participante. Y después entró Laura.

Laura Prieto tiene 40 años, es modelo y comunicadora uruguaya, expareja de Julio César Rodríguez, y según ella misma declaró antes de entrar al encierro, llegó soltera y abierta a lo que viniera.

Lo que vino fue Bimza.

El primer movimiento

Según consignó LUN, apenas Laura Prieto cruzó la puerta del reality, Bimza fijó los ojos en ella. No se demoró nada en acercarse: de manera directa le insinuó que le gustaba y le propuso que podrían estar juntos.

Las primeras imágenes que circularon muestran a ambos compartiendo en el jacuzzi del sector de la Casa de Lujo. En uno de los primeros diálogos filtrados, Prieto le dice que está soltera y que terminó su relación hace tiempo. Bimza le pregunta si anda buscando algo. Ella responde que no sabe, pero que le gustan los altos. Él, en ese instante, se pone de puntillas.

La diferencia de edad no tardó en nombrarse. Frente al tema, Prieto le dijo directamente: "Podría ser tu mamá". A lo que él respondió con un "puedes ser mi mamacita".

El padre opina

Quien salió antes del encierro fue Kanela, el papá de Bimza, que cedió voluntariamente su cupo a otra participante. Y claro, apenas llegó al estudio, le preguntaron por el romance que se estaba cocinando adentro con una mujer casi de su misma edad.

Kanela respondió con dos palabras: "40 y 20". Luego agregó que iba a tener tema de conversación con ella, y aclaró que su hijo entró soltero al encierro.

¿Juego o algo más?

Desde afuera, el periodista Michael Roldán describió la situación con precisión: "Laurita está dejándose querer, jugando. Ya sabe que de alguna forma esto no va a ser una relación, pero que sí le parece atractivo el juego para el encierro. Lo mismo a Bastián".

Sin embargo, el coqueteo escaló a tal punto que comenzó a ser descrito como lo más cercano a una relación real que se ve dentro del encierro.

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