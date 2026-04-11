Así luce la recordada "recluta" María José Pestán a 19 años del reality Pelotón: Se dedicó a los estudios y sus hijos

11 abr. 2026 - 16:35 hrs.

¿Qué pasó?

El 2 de enero de 2007 se emitió el primer capítulo del exitoso reality de estilo militar Pelotón, un programa de competencia en el que los participantes se sometían a un exigente régimen para ganarse un premio de $50 millones. Una de las "reclutas" más recordadas fue María José Pestán, participante de la primera temporada.

A casi 20 años de la emisión del programa, mantiene una vida fuera del foco de los medios y dedicada a su formación académica y desarrollo profesional.

Pese a que Pestán no fue la ganadora de su temporada, al igual que otros competidores que pasaron por el exitoso programa, la recluta ganó algo más importante y que conserva hasta el día de hoy: El amor. En el encierro, Pestán creó un vínculo con el recluta Juan Pablo Matulic, quien sí resultó merecedor de los $50 millones.

María José Pestán y Juan Pablo Matulic @majo_pestan Instagram

Tras su paso por la competencia, María José se alejó completamente del medio televisivo y se enfocó en la vida universitaria y otros intereses. En sus redes sociales mantiene un bajo perfil y comparte registros con su familia, sus logros deportivos y algunos momentos importantes de su vida profesional.

Lleva una vida deportiva activa, con especial pasión por la natación, disciplina que practica a nivel competitivo junto a su pareja, quien lidera el equipo Iron Swin Master. Durante estos años, la exrecluta se dedicó a su formación académica; cuenta con dos títulos universitarios, un máster y dos diplomados.

Una amplia carrera académica

La primera carrera universitaria de Pestán fue comunicación escénica, pero con el tiempo se convenció de que ese no era el camino que quería seguir profesionalmente. Se introdujo en el mundo del marketing y ahí encontró lo que realmente la llenaba. Radio Bíobio reveló que en 2011, María José decidió complementar el conocimiento que adquirió en el trabajo que tenía en ese entonces con un diplomado de Planning Marketing.

Un año más tarde, obtuvo un tercer diploma tras completar un curso de gestión de capacitación y liderazgo, mientras cursaba un máster en dirección comercial y Marketing que culminó dos años después. Al poco tiempo decidió dar un paso más, y empezó a estudiar su segunda carrera: Ingeniería Comercial, titulándose en 2019.

Actualmente y desde hace varios años, Pestán se desempeña profesionalmente como jefa comercial de la Isapre Colmena.

"Del baúl de los recuerdos"

Pestán ha compartido emotivas fotografías en su perfil de Instagram. "Y del baúl de los recuerdos en una linda cajita me encontré con esta parte de mi historia, pasados 19 años", escribió la ex chica reality en la publicación donde mostró el uniforme que usó en 2007 durante su participación en Pelotón y las placas de identificación militar que portaban los competidores.

El post recibió varios comentarios que dan cuenta de lo exitoso que fue el programa y la nostalgia que les produjo ver las imágenes. "Ayer terminé de verlo por cuarta vez", "Cuando los realities eran bacanes. Qué buen recuerdo" y "Me encanta, saludos", fueron parte de la reacción de usuarios que comentaron la publicación.

Así luce María José Pestán

La ingeniera formó una familia junto a Juan Pablo Matulic, tienen dos hijos, Josefa y Níkola. Así luce actualmente:

@majo_pestan Instagram

@majo_pestan Instagram

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