¿Más frazadas es igual a más calor?: Doctor en Ciencias con mención en Física aclara eterna duda invernal

27 may. 2026 - 12:18 hrs.

¿Qué pasó?

Con la llegada del invierno comienzan las bajas temperaturas y las personas empiezan a sentir el frío, por lo que muchos optan por cargar sus camas con frazadas, pensando que así podrán dormir más calentitos. Sin embargo, se trata de un error común y tener demasiada ropa de cama puede transformarse en un problema.

La ciencia plantea todo lo contrario: expertos advierten que el exceso de ropa pesada genera el efecto inverso y provoca más frío.

Más peso es igual a más frío

El doctor en Ciencias con mención en Física, Juan Luis Palma, confirma la premisa y asegura que “poner muchas frazadas no evita que te dé frío”; de hecho, podría hacer que lo sientas aún más.

El experto explica que “se comprimen tanto y pesan tanto que al final tienes contacto con el material. Y al estar en contacto con el material, el calor se va más rápido de tu cuerpo y se disipa más”.

Entonces, ¿cuál es la solución para mantener la cama a una temperatura ideal? El experto profundiza en que “la idea es evitar que ese calor se escape, retenerlo, y el mejor aislante es el aire”.

¿Cuál es la técnica para dormir más calentito?

Florencia García, especialista de marketing de Cannon, aseguró que la solución definitiva para capear las bajas temperaturas es el uso de capas livianas y la correcta elección del material que las compone.

Según detalló la experta, la configuración ideal para la cama comienza con un topper de pluma sobre el colchón para mantener el calor desde abajo. A esto se deben sumar sábanas que sean 100 % de algodón y, finalmente, un plumón que destaque por ser ligero, lo que permite retener el aire sin aplastar el cuerpo.

Sin embargo, no se trata de llegar y elegir cualquier plumón, ya que todo dependerá del grado calórico de cada persona. Mientras que los de microfibra son ideales para los cuerpos más frescos y los de pluma están diseñados para los más calurosos, la alternativa "cuatro estaciones" surge como la mejor opción intermedia, ya que regula la temperatura e impide la transpiración durante la noche.

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