Sin clavos ni tornillos: inventor argentino crea cemento magnético para que las paredes puedan sostener objetos

19 abr. 2026 - 10:15 hrs.

El inventor argentino Marco Agustín Secchi ha desarrollado un innovador material llamado Ironplac, un cemento magnetizable que promete cambiar la forma en que se utilizan las paredes en hogares, oficinas y otros espacios.

Con esta propuesta se pretende eliminar la necesidad de usar clavos, tornillos o taladros, ya que permite que los objetos se adhieran mediante imanes, lo que facilita su colocación, retiro y reorganización sin dañar las superficies, reseña Eco News.

Cemento magnético que suple a los clavos

Cada vez que se desea colgar o mover un objeto, es necesario perforar la pared, generando ruido, polvo y posteriores reparaciones. En cambio, Ironplac convierte las paredes en superficies “activas”, capaces de sostener elementos magnéticos de forma práctica y limpia.

En demostraciones iniciales, se ha comprobado que puede soportar herramientas, cuadros e incluso objetos más pesados, siempre que cuenten con una base magnética.

¿Cómo funciona este cemento magnético?

A diferencia de lo que podría imaginarse, este sistema no funciona como un imán permanente ni requiere electricidad, es más bien un material pasivo compuesto por una mezcla especial de cemento con partículas que le permiten interactuar con imanes, por lo que la pared mantiene su apariencia y textura tradicional, pero adquiere una nueva funcionalidad.

Dicho material puede aplicarse en construcciones húmedas, en el revestimiento final y en sistemas en seco con paneles.

IronPlac

¿Qué aporta a la construcción?

Da la posibilidad de reorganizar espacios sin generar residuos o causar daños y también contribuye a reducir el retrabajo y el desperdicio, algo muy importante para un sector que genera grandes volúmenes de escombros y emisiones.

Si bien el proyecto sigue en fase de desarrollo y no está disponible comercialmente, ya se han hecho pruebas piloto y se gestiona su protección a través de patentes internacionales.

Aun se están resolviendo aspectos claves como su resistencia, durabilidad y capacidad de carga a largo plazo, pero si esto logra consolidarse, Ironplac podría hacer que algo tan sencillo como colgar un cuadro, sea mucho más simple, limpio y adaptable.

IronPlac

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