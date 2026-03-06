Instaló paneles solares en su casa y ahorra en su cuenta de luz $145.000 mensuales: ¿Cómo lo hizo y cuánto invirtió?

06 mar. 2026 - 09:58 hrs.

Desde hace varios años se viene hablando de los paneles solares como una opción de energía renovable y económica, sin embargo, lo que muchos no saben es que realmente se puede ahorrar mucho dinero con su instalación en el hogar.

Así lo demostró David Rau, economista alemán radicado en Chile desde hace 17 años, quien instaló 22 paneles solares en su casa en la comuna de Pirque, lo que le permitió bajar su cuenta de luz desde casi $150.000 a $6.000 mensuales.

¿Cómo bajó tanto su cuenta de la luz?

El experto explicó a Las Últimas Noticias que pudo ahorrar en su cuenta de la luz a través del netbiling, un mecanismo legal que permite que los hogares puedan generar su propia electricidad, por ejemplo con paneles solares.

La energía que produce permite abastecer el consumo al interior del hogar, pero también genera tanta electricidad que lo sobrante se inyecta a la red de la empresa de luz, que lo reconoce como un abono. Así, la compañía eléctrica le descuenta un porcentaje significativo de la cuenta mensual.

De esta forma, genera un ahorro de por sí con los paneles solares y, a su vez, también con la energía que le "vende" a la compañía eléctrica.

¿Cuánto gastó en los paneles solares? Una inversión conveniente a largo plazo

El experto comentó que la instalación de los paneles solares costó en total $9.2 millones, dinero que espera recuperar en aproximadamente cinco años.

En los últimos cinco meses debió haber pagado un total de $750.000 en la cuenta de la luz, pero solo desembolsó $29.872, por lo que ahorró $720.128: cerca de $144 mil al mes.

Con ese ritmo, en 25 años, periodo de vida útil de sus paneles solares, podría acumular cerca de $34.200.000 de ahorro.

