"Inestabilidad atmosférica": Emiten aviso por posibles tormentas eléctricas en zona que pertenece a la región de Valparaíso

06 mar. 2026 - 16:54 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas" que afectarán durante este sábado a un sector que pertenece administrativamente a la región de Valparaíso.

Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas", según indica el sitio web de Meteorología.

¿Dónde se producirían las tormentas eléctricas?

De acuerdo al reporte del organismo, se pronostica que el fenómeno se presente en el Archipiélago Juan Fernández.

El aviso se encuentra vigente desde la mañana hasta la tarde de este sábado 7 de marzo, a raíz de una condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica".

Tormentas eléctricas en el norte

Cabe señalar que se encuentra vigente hasta la tarde del sábado otro aviso por "probables tormentas eléctricas" en la Cordillera de las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá.

La medida se tomó debido a una condición sinóptica de "dorsal en altura".

