"Inestabilidad atmosférica": Emiten aviso por posibles tormentas eléctricas en zona que pertenece a la región de Valparaíso
¿Qué pasó?
Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas" que afectarán durante este sábado a un sector que pertenece administrativamente a la región de Valparaíso.
Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas", según indica el sitio web de Meteorología.
¿Dónde se producirían las tormentas eléctricas?
De acuerdo al reporte del organismo, se pronostica que el fenómeno se presente en el Archipiélago Juan Fernández.Ir a la siguiente nota
El aviso se encuentra vigente desde la mañana hasta la tarde de este sábado 7 de marzo, a raíz de una condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica".
Tormentas eléctricas en el norte
Cabe señalar que se encuentra vigente hasta la tarde del sábado otro aviso por "probables tormentas eléctricas" en la Cordillera de las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá.
La medida se tomó debido a una condición sinóptica de "dorsal en altura".Busca aquí el pronóstico de tu localidad
Leer más de
Notas relacionadas
- Toma VIP en Horcón continúa creciendo: Tiene portón eléctrico, casas de dos pisos y autos de alta gama
- Vecino de Limache dejó millonaria herencia a Bomberos pero la institución no puede cobrarla: Esta es la razón
- Detienen a presunto homicida de Nicolás Vidal: Futbolista amateur fue asesinado tras riña entre barras