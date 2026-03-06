Confirman causa de muerte de cabo del Ejército que perdió la vida en Punta Arenas

06 mar. 2026 - 10:21 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Médico Legal (SML) confirmó la causa de muerte de Carlos Palacios Muñoz, cabo segundo del Ejército que falleció el pasado miércoles 4 de marzo en la ciudad de Punta Arenas, en la región de Magallanes.

De acuerdo con información de 24 Horas, el joven de 27 años perdió la vida a raíz de una asfixia por sumersión, mientras realizaba una presunta prueba de natación en la laguna Ojo Bueno.

El militar había llegado pocos días antes desde Santiago hasta la zona austral para integrarse a la 4ª Brigada Acorazada "Chorrillos". Su deceso se habría producido en medio de un supuesto entrenamiento, el cual no habría contado con los protocolos respectivos.

Dos funcionarios del Ejército están detenidos

Debido a su eventual responsabilidad en la muerte de Palacios, dos funcionarios del Ejército fueron detenidos, específicamente un capitán y un sargento, quienes estaban a cargo de la unidad.

La familia del cabo segundo dio a conocer mensajes de texto que él había enviado a su tío poco antes de su trágico deceso, donde señalaba un trato hostil a su llegada a Punta Arenas.

"El ambiente en esta brigada no es bueno, siento como que están en mala onda con mi llegada. Ya dos de aquí me dijeron que 'qué hacía aquí'", se lee en uno de los mensajes.

Todo sobre Fuerzas Armadas